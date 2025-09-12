Türkiye'nin BM Temsilcisi Ahmet Yıldız: İsrail'in Katar Saldırısı 'Alçakça' ve Hukuk İhlali

Türkiye'nin BM Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Katar'daki Saldırısını Kınadı

BM Güvenlik Konseyi'nde İİT New York Grubu Dönem Başkanlığı kapsamında tepki

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını "alçakça" olarak nitelendirerek bunun hem bölgesel hem de uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Yıldız, "Orta Doğu'da durum" başlığı altında yapılan BM Güvenlik Konseyi toplantısında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) New York Grubu Dönem Başkanı sıfatıyla konuştu. İsrail'in 9 Eylül tarihinde Doha'da gerçekleştirdiği hava saldırısını değerlendirirken İİT grubunun tutumunu net biçimde ifade etti.

Yıldız, İİT grubunun tutumunu aktarırken, "İİT grubu, Katar devletinin toprak egemenliğini ve ulusal güvenliğini açıkça ihlal eden bu alçakça ve haksız saldırıyı en güçlü bir şekilde kınıyor." dedi.

Konuşmasında saldırının uluslararası hukuk normları ve BM Şartı bakımından açık bir ihlal teşkil ettiğini vurgulayan Yıldız, "Bu alçakça eylem hem Orta Doğu bölgesinin güvenliğine hem de uluslararası barış ve güvenliğe yönelik aşırı bir tehdit oluşturduğu kadar, uluslararası hukuk normlarının ve BM Şartı'nın açık bir ihlalini teşkil ettiği konusunda hiçbir şüphe yoktur."

Yıldız ayrıca saldırıyı "bir devlet terörizmini temsil eden" ve İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma yönündeki politikalarının bir parçası olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin Katar ile tam dayanışma içinde olduğunu belirten Yıldız, Katar'ın egemenliğini ve ulusal güvenliğini koruma hakkını desteklediklerini ifade etti. Yıldız, Katar'ın arabuluculuk ve gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarını da takdir ederek, "Bu çabalar, BM Şartı uyarınca uluslararası barış ve güvenliğin korunması için hayati önem taşımaktadır." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunan Yıldız, "Bu eylem, uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdit oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, Güvenlik Konseyi'ni İsrail'i bu saldırgan eyleminden sorumlu tutmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, İİT grubunun bölgede barış yanlısı ve arabulucu bir devlete yönelik bu saldırıyı İsrail'in Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerindeki dokunulmazlığının bir örneği olarak gördüğünü belirtti ve BM'nin caydırıcı önlem almamasının ihlalleri cesaretlendirdiğini savundu.

Konuşmasında İİT'nin üyelerinin egemenliğine ve güvenliğine yönelik saldırıları reddeden tutumuna dikkat çeken Yıldız, uluslararası toplumu Katar'a yönelik bu yasadışı saldırıyı şiddetle kınamaya çağırdı.

Not: Türkiye, İİT New York Grubu Dönem Başkanlığını 25 Haziran tarihinde Kamerun'dan devralmıştı.