Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisine Macar Devlet Liyakat Nişanı

Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan'dan Liyakat Nişanı aldı; Türk-Macar Kültür Yılı'na özel etkinlikler düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 22:17
Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisine Macar Devlet Liyakat Nişanı

Macar Devlet Liyakat Nişanı Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisine Verildi

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan Devleti tarafından Liyakat Nişanı'na layık görüldü. Başkent Budapeşte'de düzenlenen törende, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un imzasını taşıyan nişan, Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko tarafından Ekşioğlu'na takdim edildi.

Büyükelçi Ekşioğlu'nun Teşekkürü

Büyükelçi Karanis Ekşioğlu, Liyakat Nişanı'nın kendisine verilmesiyle ilgili teşekkürlerini ileterek, başta Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Maarif Vakfı olmak üzere 2024 "Türk-Macar Kültür Yılı" boyunca kendilerine destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara müteşekkir olduğunu ifade etti.

Önemli Bir Tarihte Verilen Nişan

Karanis Ekşioğlu, nişanın, Macaristan’ın milli bayramları arasında yer alan "1848-9 Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı’nı Anma Günü" etkinliği kapsamında takdim edildiğini belirtti. 15 Mart 1848 tarihinin Türk-Macar ilişkileri açısından önemine dikkat çekerek, kendisine böyle bir günde nişan takdim edilmesinin ayrıca anlamlı olduğunu vurguladı.

Türk-Macar Kültür Yılı Düzenleniyor

Türkiye ve Macaristan, diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılı dolayısıyla 2024'ü karşılıklı olarak "Türk-Macar Kültür Yılı" olarak kutlayacaklar. Bu kapsamda, Budapeşte Büyükelçiliği'nin koordinasyonunda Macaristan genelinde 14 şehirde toplam 114 etkinlik düzenlenmiş durumda. Söz konusu etkinlikler, Türkiye'nin kültürel değerlerini ve sanatsal zenginliklerini sergileyerek Macar kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Kültür Yılı boyunca gerçekleştirilen bu etkinlikler, Macaristan’da 1 milyondan fazla kişiye ulaşmış ve yüksek ilgi görmüştür. Türkiye hakkında farklı mecralarda yayınlanan 1000'den fazla haber ise toplamda 750 milyon kez görüntülenmiştir.

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu (ortada) , Macaristan Devleti tarafından...

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu (ortada) , Macaristan Devleti tarafından Liyakat Nişanı’na layık görüldü. Macaristan'ın başkent Budapeşte’de düzenlenen törende Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un imzasını taşıyan Nişan, Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko (sağda) tarafından Karanis Ekşioğlu takdim edildi.

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu (ortada) , Macaristan Devleti tarafından...

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu (ortada) , Macaristan Devleti tarafından Liyakat Nişanı’na layık görüldü. Macaristan'ın başkent Budapeşte’de düzenlenen törende Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un imzasını taşıyan Nişan, Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko (sağda) tarafından Karanis Ekşioğlu takdim edildi.

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