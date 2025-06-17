Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde Afrikalı Çocuk Günü Etkinliği

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nden Anlamlı Etkinlik

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, 16 Haziran Afrikalı Çocuk Günü dolayısıyla Senegal Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği (ASEDEME) ile birlikte özel bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Katılan Önemli İsimler

Büyükelçi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyona, Senegal Eğitim Bakanı Moustapha Mamba Guirassy, yabancı misyon temsilcileri ve Senegal'in sanat, politika ve spor dünyasından birçok önemli isim katıldı. Etkinlikte ASEDEME'e bağlı Aminata Mbaye Zihinsel Engelliler Okulu öğrencileri de yer aldı.

Bakan Guirassy'den Teşekkür

Bakan Guirassy, etkinlikte yaptığı konuşmada, Büyükelçi Sağman'a böyle bir anlamlı organizasyona ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti ve Sağman'ın Afrika ile ilgili konularda her zaman cömertçe destek sunduğunu belirtti. Guirassy, ASEDEME'in çalışmalarına da övgülerde bulunarak, dernek yetkililerine teşekkür etti.

Büyükelçi Sağman'ın Açıklamaları

Büyükelçi Sağman, Afrikalı Çocuk Günü'nün tarihine ve ASEDEME'in gerçekleştirdiği faaliyetlere dair önemli bilgiler paylaştı. Bu özel gün, Afrika'daki çocukların haklarına ve refahına dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanıyor.

Etkinlik İkramlarla Son Buldu

Anlam dolu konuşmaların ardından etkinlik, hazırlanan ikramlar eşliğinde sona erdi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, 16 Haziran Afrikalı Çocuk Günü dolayısıyla Senegal Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği (ASEDEME) ile etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, 16 Haziran Afrikalı Çocuk Günü dolayısıyla Senegal Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği (ASEDEME) ile etkinlik düzenledi.