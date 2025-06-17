DOLAR
39,45 -0,25%
EURO
45,37 0,31%
ALTIN
4.294,82 -0,29%
BITCOIN
4.145.718,55 3,39%

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde Afrikalı Çocuk Günü Etkinliği

Dakar Büyükelçiliği, 16 Haziran Afrikalı Çocuk Günü'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 21:54
Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde Afrikalı Çocuk Günü Etkinliği

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nden Anlamlı Etkinlik

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, 16 Haziran Afrikalı Çocuk Günü dolayısıyla Senegal Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği (ASEDEME) ile birlikte özel bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Katılan Önemli İsimler

Büyükelçi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyona, Senegal Eğitim Bakanı Moustapha Mamba Guirassy, yabancı misyon temsilcileri ve Senegal'in sanat, politika ve spor dünyasından birçok önemli isim katıldı. Etkinlikte ASEDEME'e bağlı Aminata Mbaye Zihinsel Engelliler Okulu öğrencileri de yer aldı.

Bakan Guirassy'den Teşekkür

Bakan Guirassy, etkinlikte yaptığı konuşmada, Büyükelçi Sağman'a böyle bir anlamlı organizasyona ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti ve Sağman'ın Afrika ile ilgili konularda her zaman cömertçe destek sunduğunu belirtti. Guirassy, ASEDEME'in çalışmalarına da övgülerde bulunarak, dernek yetkililerine teşekkür etti.

Büyükelçi Sağman'ın Açıklamaları

Büyükelçi Sağman, Afrikalı Çocuk Günü'nün tarihine ve ASEDEME'in gerçekleştirdiği faaliyetlere dair önemli bilgiler paylaştı. Bu özel gün, Afrika'daki çocukların haklarına ve refahına dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanıyor.

Etkinlik İkramlarla Son Buldu

Anlam dolu konuşmaların ardından etkinlik, hazırlanan ikramlar eşliğinde sona erdi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, 16 Haziran Afrikalı Çocuk Günü dolayısıyla Senegal Zihinsel...

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, 16 Haziran Afrikalı Çocuk Günü dolayısıyla Senegal Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği (ASEDEME) ile etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, 16 Haziran Afrikalı Çocuk Günü dolayısıyla Senegal Zihinsel...

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, 16 Haziran Afrikalı Çocuk Günü dolayısıyla Senegal Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği (ASEDEME) ile etkinlik düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sıfır Atık Forumu öncesi iş dünyasıyla önemli toplantı yapıldı
2
Ankara MGÜ, Türk-Macar Müzik Diyaloğu Konseri ile Kültürel Bağları Güçlendirdi
3
Nene Hatun'un Anısına Bisikletle 1500 Kilometre Pedal Çeviren Orhan Kotluk'un Yolculuğu
4
Çorum'da Kasıtlı Yangın: 120 Dekar Buğday Tarlasına Zarar Verildi
5
Bitlis Valisi ve Okçular Vakfı Başkanı, Malazgirt Zaferi Etkinlikleri İçin Alanı İnceledi
6
Kars'ta Patlama Sonrası Bodrum Katında Yangın Çıktı

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!