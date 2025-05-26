Türkiye'nin Elektrik Motoru İhracatı WAT Motor ile Güçleniyor

WAT Motor Genel Müdürü Alp Karahasanoğlu, Türkiye'nin elektrik motoru ihracatı konusunda önemli bir konumda bulunduğunu belirterek, "Avrupa’ya yapılan elektrik motoru ihracatının yarısından fazlası WAT imzası taşıyor," dedi. Bu açıklama, Türk motor üreticilerinin uluslararası pazarlardaki etkisini vurguluyor.

Yenilikçi Stratejiler ve Yatırımlar

Küresel ölçekteki liderliğini sürdüren Türkiye, elektrik motoru üretiminde teknolojik seviyesini artırma hedefiyle önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. WAT Motor, 1965 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteriyor ve 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Şirket, sürdürülebilirlik ve teknolojik dönüşüm stratejisi doğrultusunda yüksek verimlilik sağlayan yeni nesil ürünlerle büyüme yolculuğunu sürdürüyor.

Enerji Verimliliği ve Çevre Dostu Ürünler

WAT, elektronik kontrollü motor teknolojisini devreye alarak sektördeki standartları yükseltiyor. Karahasanoğlu, bu teknoloji ile birlikte enerji verimliliğini IE5+ seviyesine çıkararak öncü rol üstlendiklerini ifade etti. Entegre sürücülü kompakt tasarım sayesinde müşterilerin yüksek verimlilik ile daha düşük işletme maliyeti elde etmesine yardımcı olunuyor.

Global Vizyon ve Hedefler

Karahasanoğlu, yeni iş kolları ve ürün gamlarıyla büyüme hedeflerini sürdürdüklerini vurgulayarak, "2018 yılında başlattığımız dönüşüm vizyonu, bizlere sektördeki rekabet gücümüzü artırma fırsatı sundu," dedi. Böylelikle şirket, otonom intralojistik alanında sunduğu çözümlerle işletmelerin iç lojistik süreçlerini hızlandırıyor.

İhracat Gücü ve Stratejik Yatırımlar

Karahasanoğlu, "Almanya'ya yapılan elektrik motoru ihracatının yüzde 70'ten fazlası, Fransa'da ise yüzde 80 oranında WAT motorları bulunuyor," açıklamasıyla Türkiye'nin uluslararası pazardaki etkisini gözler önüne serdi. Almanya merkezli depo yatırımıyla birlikte Avrupa’daki güçlü pozisyonlarını desteklediklerini ifade etti.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Çabalar

WAT Motor, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını sürdürerek çevre dostu elektrik motorlarıyla iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli bir rol üstleniyor. Karahasanoğlu, "Hedefimiz, müşterilerimizin karbon emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmak ve ulusal ile küresel sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamalarını sağlamak," dedi. Sürdürülebilirlik, WAT Motor’un iş modelinin merkezinde yer almasıyla birlikte, değer zincirinde de aktif bir şekilde yer alıyor.

Türkiye'nin elektrik motoru üreticileri yaptıkları yeni yatırımlarla hem teknolojik yetkinliklerini artırıyor hem de uluslararası pazarlardaki varlıklarını güçlendiriyor. 1965’ten bu yana elektrik motorları sektöründe faaliyet gösteren, 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan WAT Motor, teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, yüksek verimlilik ve katma değer yaratan yeni nesil ürünlerle büyüme yolculuğunu sürdürüyor.

Türkiye'nin elektrik motoru üreticileri yaptıkları yeni yatırımlarla hem teknolojik yetkinliklerini artırıyor hem de uluslararası pazarlardaki varlıklarını güçlendiriyor. 1965’ten bu yana elektrik motorları sektöründe faaliyet gösteren, 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan WAT Motor, teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, yüksek verimlilik ve katma değer yaratan yeni nesil ürünlerle büyüme yolculuğunu sürdürüyor.