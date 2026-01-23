Türkiye'nin En Büyük Hayvan Pazarı Şarkışla'da Kar Nedeniyle Kapatıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:46
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:46
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle pazar geçici olarak hizmete kapatıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı, devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle faaliyetlerine ara verdi.

İlçede dünden bu yana etkili olan kar yağışı aralıklı olarak sürerken, olumsuzluklar nedeniyle yetkililer pazarın güvenlik ve sağlık gerekçesiyle geçici olarak kapatılmasına karar verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Şarkışla Hayvan Pazarımız bu hafta hizmete kapalı olacaktır. Hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte hayvan pazarımızın yeniden hizmete açılması konusunda kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır"

