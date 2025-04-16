Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu, IKBY Başbakan Yardımcısı ile Görüştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, IKBY’deki hükümet kurma süreci ve güncel siyasi gelişmeler ele alındı.

Topçu, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun resmi X sosyal medya hesabında görüşmeye dair bilgi paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "IKBY Başbakan Yardımcısı Sayın Kubat Talabani'yle hükümet kurma süreci başta olmak üzere güncel siyasi gelişmeler ile ortak gündemimizdeki konular hakkında verimli bir görüş alışverişi gerçekleştirdik" denildi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (sol), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani (sağ) ile IKBY’deki hükümet kurma süreci başta olmak güncel siyasi gelişmeleri ele aldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (sol), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani (sağ) ile IKBY’deki hükümet kurma süreci başta olmak güncel siyasi gelişmeleri ele aldı.