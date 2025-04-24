Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu, Zaho'da Ticari İlişkilerin Geliştirilmesini Görüştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu Zaho'da Ticari İlişkileri Geliştiriyor

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Duhok'un Zaho ilçesi ve Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında ticari ilişkilerin yanı sıra ikili, kültürel ve siyasi konuları ele aldı. Topçu, yaptığı açıklamalarda Zaho'nun Türkiye için ne denli önemli bir şehir olduğunu vurguladı.

Habur Sınır Kapısı Ziyareti

Başkonsolos Topçu, Habur Sınır Kapısı ve İbrahim Halil Sınır Kapısında gerçekleştirdiği incelemelerde yetkililerle bir araya geldi. Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın dünya genelinde hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Topçu, "Erbil Başkonsolosu olarak, bu bölgedeki süreçlerle sürekli bağlantıda olmaya çalışıyoruz," dedi.

Bağdat ve Erbil ile Görüşmeler

Topçu, gümrük işlemleri üzerinde durarak, Bağdat ve Erbil arasındaki sürecin sorunsuz ilerlemesi gerektiğini ifade etti. Herhangi bir sorunun ticareti olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Topçu, yeni ulaştırma koridorlarının önemini vurgulayarak Türkiye'nin bu iki şehirle sürekli iletişim halinde olduğunu kaydetti.

Zaho İlçesindeki Temaslar

Ziyaretleri sırasında Zaho Bağımsız İdare Başkanı Guhdar Şeho ile bir araya gelen Topçu, Zaho'nun kültürel ve coğrafi benzerlikler taşıdığını belirtti. Topçu, burada ticari, ekonomik ve siyasi konuları ele aldıklarını aktardı.

Irak ile Ticaret Hedefleri

Topçu, Irak’a yapılan ihracatın 14 milyar dolar seviyelerinde olduğunu ve ticaret hacmi hedefinin 30 milyar dolar olduğunu vurguladı. Ayrıca Kalkınma Yolu Projesi'nin desteklenmesi ve hızlandırılması gerektiği konusuna işaret etti.

Şırnak Valisi ve Zaho İdare Başkanı'nın Yorumları

Şırnak Valisi Birol Ekici, Irak'ın Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirtti ve Zaho ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisi taşıdığını vurguladı. Zaho Bağımsız İdare Başkanı Guhdar Şeho ise, ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Şeho, "İnşallah ileride daha güzel günlerimizi bekliyoruz," diyerek iki tarafın işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Duhok’un Zaho ilçesi ile Habur Sınır Kapısı ve İbrahim Halil Sınır Kapısındaki temaslarında ticari ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra ikili, kültürel ve siyasi ilişkileri de ele aldı. Başkonsolos Topçu, sınır kapılarındaki incelemelerinin ardından Gümrük Müdürü Hamit Ali ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Duhok’un Zaho ilçesi ile Habur Sınır Kapısı ve İbrahim Halil Sınır Kapısındaki temaslarında ticari ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra ikili, kültürel ve siyasi ilişkileri de ele aldı. Başkonsolos Topçu, sınır kapılarındaki incelemelerinin ardından Gümrük Müdürü Hamit Ali ile bir araya geldi.