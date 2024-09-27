Türkiye'nin Geleceği İçin Yeni Bir Anayasa Vurgusu

Yeni Bir Anayasa İhtiyacı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde kritik bir adım atılması gerektiğini vurgulayarak, "Vesayetçi anlayıştan arınmış, herkesin içinde yer bulabileceği bir toplum sözleşmesine ihtiyacımız var," dedi.

Demokratik Kalkınmanın Temeli

Tunç, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'ndaki 'Türkiye Buluşmaları' programında, ülkenin her köşesinde yapılan altyapı ve üst yapı yatırımlarının demokrasi ile birleşmesi gerektiğini ifade etti. "Adalet, eğitim, sağlık gibi alanlarda da yanımıza almak zorundayız," diye konuştu.

Ekonomik Zorluklara Dikkat

Geçmişte yaşanan ekonomik dalgalanmaların bugünkü durumu etkilediğine değinen Bakan, Rusya-Ukrayna Savaşı, terörle mücadele ve diğer dış etmenlerin ekonomiye zarar verdiğini belirtti.

Yargı Bağımsızlığına Vurgu

Bakan Tunç, yargı bağımsızlığının önemine de dikkat çekerek, "Bugün yargımız, halkın iradesini temsil ediyor. Eleştirilerin ardında geçmişteki vesayetçi anlayışı özleyenler var," dedi.

Darbeci Anayasanın Gerekliliği

Geçmişte darbe ile yazılmış bir anayasa ile devam etmenin sorun yaratacağını belirten Tunç, 28. Dönem Parlamento'sunda demokratik bir anayasa için uzlaşma sağlanmasını istedi.

Son olarak, Tunç, devlet büyükleriyle birlikte çeşitli ziyaretlerde bulunarak, bu süreçteki ortak hedeflerin belirlenmesinin önemine dikkat çekti.