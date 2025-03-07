Türkiye'nin Girişimiyle Suriye'nin İİT Üyeliği Yeniden Aktif Hale Geldi

Türkiye'nin girişimiyle Suriye'nin 13 yıldır askıda kalan İİT üyeliği yeniden canlandırıldı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 23:00
Türkiye'nin Girişimiyle Suriye'nin İİT Üyeliği Yeniden Aktif Hale Geldi

Türkiye'nin Diplomatik Başarısı: Suriye'nin İİT Üyeliği Yeniden Aktif

Türkiye'nin girişimiyle, Suriye'nin 13 yıldır askıda olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeliği tekrar aktif hale geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası platformlarda hak ettiği yeri alması için gösterdiği çabalarla, Şam'ın İİT üyeliğine dönüşünün yolunu açtı.

Cidde'de Tarihi Toplantı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı Cidde'deki İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda, Türkiye’nin girişimiyle Suriye’nin İİT üyeliğinin canlandırılması konusu gündeme alındı. Toplantıda, Türkiye'nin katkısıyla kabul edilen bir karar tasarısıyla Suriye'nin 13 yıl süren askı süreci sona erdi.

Suriyeli Yetkililerin Katılımı

Kararın kabulünün ardından, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani da toplantıya davet edilerek, ülkesini temsilen masa başındaki yerini aldı. Bu gelişme, Suriye'nin uluslararası platformdaki geri dönüşü için önemli bir adım olarak kaydedildi.

Geçmişten Bugüne İİT Üyeliği

24 Haziran 2012'de Cidde'de düzenlenen İİT Olağanüstü İcra Komitesi'nde, Suriye'deki duruma ilişkin yapılan değerlendirmelerde, Beşşar Esed rejiminin kendi halkına yönelik şiddetinin artması nedeniyle Suriye'nin İİT üyeliği askıya alınmıştı. Ardından, 14-15 Ağustos 2012'de Mekke'de düzenlenen 4. Olağanüstü İİT Zirvesi'nde bu durum kesinleşmişti.

Türkiye’nin Suriye'nin İİT üyeliğinin yeniden sağlanmasındaki rolü, bölgedeki denge ve işbirliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arap Ülkelerinden Suriye'deki Saldırıya Kınama
2
Kütahya'da İplik Yüklü Tırda Yangın, Trafiği Aksattı
3
Beyoğlu'nda Asansör Boşluğuna Düşen Müşteri Yaralandı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na Katılacak
5
İİT Toplantısında Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Mali Destek Çağrısı
6
Fransa, Senegal'deki Askeri Üslerini Teslim Almaya Başladı
7
İİT Toplantısında Filistin Politikasına Güçlü Destek

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı