Türkiye'nin Girişimiyle Suriye'nin İİT Üyeliği Yeniden Aktif Hale Geldi

Türkiye'nin Diplomatik Başarısı: Suriye'nin İİT Üyeliği Yeniden Aktif

Türkiye'nin girişimiyle, Suriye'nin 13 yıldır askıda olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeliği tekrar aktif hale geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası platformlarda hak ettiği yeri alması için gösterdiği çabalarla, Şam'ın İİT üyeliğine dönüşünün yolunu açtı.

Cidde'de Tarihi Toplantı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı Cidde'deki İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda, Türkiye’nin girişimiyle Suriye’nin İİT üyeliğinin canlandırılması konusu gündeme alındı. Toplantıda, Türkiye'nin katkısıyla kabul edilen bir karar tasarısıyla Suriye'nin 13 yıl süren askı süreci sona erdi.

Suriyeli Yetkililerin Katılımı

Kararın kabulünün ardından, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani da toplantıya davet edilerek, ülkesini temsilen masa başındaki yerini aldı. Bu gelişme, Suriye'nin uluslararası platformdaki geri dönüşü için önemli bir adım olarak kaydedildi.

Geçmişten Bugüne İİT Üyeliği

24 Haziran 2012'de Cidde'de düzenlenen İİT Olağanüstü İcra Komitesi'nde, Suriye'deki duruma ilişkin yapılan değerlendirmelerde, Beşşar Esed rejiminin kendi halkına yönelik şiddetinin artması nedeniyle Suriye'nin İİT üyeliği askıya alınmıştı. Ardından, 14-15 Ağustos 2012'de Mekke'de düzenlenen 4. Olağanüstü İİT Zirvesi'nde bu durum kesinleşmişti.

Türkiye’nin Suriye'nin İİT üyeliğinin yeniden sağlanmasındaki rolü, bölgedeki denge ve işbirliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.