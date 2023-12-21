Türkiye'nin güncel diri fay haritası açıklandı: En riskli bölgeler belli oldu

Türkiye, deprem ülkesi olarak biliniyor ve ülkenin birçok bölgesi, fay hatlarının etkisi altında. MTA, Türkiye’nin deprem risk haritasını yeniledi. Yapılan araştırmada, 45 ilimizde 5,5 ve daha büyük şiddette deprem üretebilecek 485 diri fay tespit edildi. Bu iller, depreme karşı hazırlıklı olması gereken birinci derece riskli bölgeler olarak sınıflandırıldı. İşte, MTA’nın 2023 yılında güncellemiş olduğu haritada birinci derece riskli olan iller belirlendi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY YOK AMA RİSK VAR

MTA'nın diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında yer alıyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay olmamasına rağmen yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de deprem riski oluşturuyor.

MTA'NIN YENİ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak, sık sık yıkıcı depremlerle karşı karşıya kalıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye'nin diri fay haritası, deprem tehlikesinin en yüksek olduğu bölgeleri ve illeri gösteriyor. Bu haritaya göre, olası bir depremde en şiddetli sonuçla karşılaşabilecek olan 31 il, birincil derece risk grubunda yer alıyor. İşte, deprem tehlikesinin en yüksek olduğu iller:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

MTA'NIN YENİ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

Güncellenen bu haritaya göre, olası bir depremde en çok etkilenecek olan birincil derece risk grubunu 26 il ile ikinci derece risk grubu takip ediyor. İşte, deprem tehlikesinin yüksek olduğu ikinci derece riskli iller:

Güncellenen verilere göre ikinci dereceden risk teşkil eden iller arasında: Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum yer alıyor.





MTA'NIN YENİ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ İLLER

Son yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde deprem risk analizi yapılarak belirlenen üçüncü derece riskli iller açıklandı. Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in belirli kısımları, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir bu analizde üçüncü derece risk taşıyan iller olarak belirlendi.

MTA'NIN YENİ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ İLLER

Türkiye genelinde yapılan yeni deprem risk analizi, ülkemizin farklı bölgelerini farklı derecelerde risk gruplarına ayırdı. Bu kapsamda, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman, en düşük deprem riskine sahip iller olarak belirlendi ve dört-beşinci derece risk grubuna dahil edildi