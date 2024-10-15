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Türkiye'nin Gündemindeki Önemli Başlıklar - 15 Ekim 2024

Savunma sanayisinden turizm ve enerjiye kadar Türkiye'nin önemli gelişmeleri.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:46
Türkiye'nin Gündemindeki Önemli Başlıklar - 15 Ekim 2024

Türkiye'nin Gündeminde Yenilikler

15 Ekim 2024 tarihli haber raporunda Türkiye'nin çeşitli alanlarındaki gelişmeler öne çıkıyor.

1. Savunma Sanayisinde Yerli Hamleler

Türkiye'nin Savunma Sanayi: Yerli ve milli çözümlerle maliyetler düştü. 2001'de 7.2 milyar dolar olan savunma harcamaları, 2023'te 17 milyar dolara ulaştı, GSYİH oranı ise %1.5 olarak belirlenmiştir.

2. Kadın Girişimcilere Destek

IPARD Programı: Kadın girişimcilerin projelerine toplam 14 milyar lira hibe desteği sağlandı, bu da 27 bin kişiye istihdam sağladı.

3. Kapadokya'da Turizm Rekoru

Sıcak Hava Balonları: 2023'ün ilk dokuz ayında, 583 bin kişi Kapadokya'da balon turuna katıldı, geçen yıla göre artış gösterdi.

4. Tohum Hastalıklarının Erken Teşhisi

Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniği: Çiftçiler, muayeneden sonra verilen reçetelerle hastalıklara karşı önlem alabiliyorlar.

5. Siyonizm Karşıtı Aktivistlerden Açıklamalar

Aparicio: İsrail ile ticaretin boykot edilmesini desteklediğini ifade etti.

6. Raylı Sistemlerde Bakım Uyarısı

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: Raylı sistem ekipmanlarının periyodik bakımlarının önemine dikkat çekti.

7. Hidrojen Enerjisi ve Çeşitlilik

TENMAK Başkanı: Hidrojenin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynadığını belirtti.

8. Endüstriyel Robotların Artışı

Uluslararası Robotik Federasyonu: Türkiye'de endüstriyel robot sayısı %15 artarak 4 bin 429'a yükseldi.

9. Yerli Şarj Kontrol Kartı Tanıtımı

ASPOWER: Geliştirilen şarj kontrol kartı, SAHA EXPO'da tanıtılacak.

10. Güneş Enerjisi Projesi

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan: Güneş enerjili elektrik santrali ile enerji giderlerinin %80 oranında karşılanmasını hedefliyor.

11. Süleymaniye Külliyesi'nin İhtişamı

Dr. Fatih Sarımeşe: Süleymaniye Külliyesi'nin İstanbul'daki en büyük kubbe olduğuna dikkat çekti.

12. Ayran Üretiminde Artış

Hazaın-Ağustos Dönemi: Ayran üretimi, son beş yılda %43 artış gösterdi.

13. İklim Değişikliğinin Gıda Üzerindeki Etkisi

Prof. Dr. Ayzin Küden: Kuraklığın mahsullerde verim kaybına neden olduğunu vurguladı.

14. Müzik Stüdyosu ve Geri Dönüşüm Projesi

Özgün Kirpitci: Mobilya atölyesinden yarattığı müzik stüdyosunu anlattı.

15. Üsküp'teki Hayvanat Bahçesi'nde Yaşlı Şempanze

Şempanze Mimi: Üsküp'teki hayvanat bahçesinin en yaşlı ferdi olarak dikkat çekiyor.

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