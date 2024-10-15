Türkiye'nin Gündemindeki Önemli Başlıklar - 15 Ekim 2024

Türkiye'nin Gündeminde Yenilikler
15 Ekim 2024 tarihli haber raporunda Türkiye'nin çeşitli alanlarındaki gelişmeler öne çıkıyor.
1. Savunma Sanayisinde Yerli Hamleler
Türkiye'nin Savunma Sanayi: Yerli ve milli çözümlerle maliyetler düştü. 2001'de 7.2 milyar dolar olan savunma harcamaları, 2023'te 17 milyar dolara ulaştı, GSYİH oranı ise %1.5 olarak belirlenmiştir.
2. Kadın Girişimcilere Destek
IPARD Programı: Kadın girişimcilerin projelerine toplam 14 milyar lira hibe desteği sağlandı, bu da 27 bin kişiye istihdam sağladı.
3. Kapadokya'da Turizm Rekoru
Sıcak Hava Balonları: 2023'ün ilk dokuz ayında, 583 bin kişi Kapadokya'da balon turuna katıldı, geçen yıla göre artış gösterdi.
4. Tohum Hastalıklarının Erken Teşhisi
Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniği: Çiftçiler, muayeneden sonra verilen reçetelerle hastalıklara karşı önlem alabiliyorlar.
5. Siyonizm Karşıtı Aktivistlerden Açıklamalar
Aparicio: İsrail ile ticaretin boykot edilmesini desteklediğini ifade etti.
6. Raylı Sistemlerde Bakım Uyarısı
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: Raylı sistem ekipmanlarının periyodik bakımlarının önemine dikkat çekti.
7. Hidrojen Enerjisi ve Çeşitlilik
TENMAK Başkanı: Hidrojenin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynadığını belirtti.
8. Endüstriyel Robotların Artışı
Uluslararası Robotik Federasyonu: Türkiye'de endüstriyel robot sayısı %15 artarak 4 bin 429'a yükseldi.
9. Yerli Şarj Kontrol Kartı Tanıtımı
ASPOWER: Geliştirilen şarj kontrol kartı, SAHA EXPO'da tanıtılacak.
10. Güneş Enerjisi Projesi
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan: Güneş enerjili elektrik santrali ile enerji giderlerinin %80 oranında karşılanmasını hedefliyor.
11. Süleymaniye Külliyesi'nin İhtişamı
Dr. Fatih Sarımeşe: Süleymaniye Külliyesi'nin İstanbul'daki en büyük kubbe olduğuna dikkat çekti.
12. Ayran Üretiminde Artış
Hazaın-Ağustos Dönemi: Ayran üretimi, son beş yılda %43 artış gösterdi.
13. İklim Değişikliğinin Gıda Üzerindeki Etkisi
Prof. Dr. Ayzin Küden: Kuraklığın mahsullerde verim kaybına neden olduğunu vurguladı.
14. Müzik Stüdyosu ve Geri Dönüşüm Projesi
Özgün Kirpitci: Mobilya atölyesinden yarattığı müzik stüdyosunu anlattı.
15. Üsküp'teki Hayvanat Bahçesi'nde Yaşlı Şempanze
Şempanze Mimi: Üsküp'teki hayvanat bahçesinin en yaşlı ferdi olarak dikkat çekiyor.
Haberde yer alan tüm bilgilerin, Anadolu Ajansı'nın telif hakkına tabi olduğunu hatırlatmak önemlidir.