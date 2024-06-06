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Türkiye’nin ikinci astronotu Atasever için geri sayım başladı: 8 Haziran’da uzaya gidecek

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’dan sonra ikinci astronotu olacak Tuva Cihangir Atasever, 8 Haziran’da uzaya fırlatılacak. Atasever, uzayda, 7 farklı bilimsel deney gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 12:14
Türkiye’nin ikinci astronotu Atasever için geri sayım başladı: 8 Haziran’da uzaya gidecek

Türkiye’nin ilk astronotu olarak bilinen ve uzaya çıkan ilk tür olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı’dan sonra, 8 Haziran’da da ikinci astronotumuz Tuva Cihangir Atasever uzaya gidecek. Atasever’in burada, 7 farklı bilimsel deneye imza atması bekleniyor.

Atasever’in uzaya gidişi, ‘Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu’ kapsamında, ABD'nin New Mexico eyaletinde yer almakta olan Spaceport Tesisleri’nden gerçekleştirilecek. Uçuş tarihi ise 8 Haziran olarak planlandı.

Uzayda gerçekleştireceği görevler için 1 seneyi aşkın bir süredir çalıştıklarını belirten Atasever, “Ocak ayında AX-3, misyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bundan sonra ise benim de dahil olduğum yörünge altı araştırma uçuşunun hazırlıkları daha da hızlandı” ifadelerini kullandı.

7 farklı deney gerçekleştirilecek

Tuva Cihangir Atasever, yapacağı görevlerle ilgili de bilgi verdi. Atasever, bu görevin diğer görevlerden oldukça farklı olduğunu ifade ederek, “ astrofizik, astro parçacık fiziği, genetik bilimi, beyin, kan ve omurilik sıvısı dinamikleri, hücre mikrobiyolojisi gibi pek çok farklı alanda deneyler yapacağız. Özel uçuşumuzla, insan bedenine yönelik etkileri inceleyeceğiz ve farklı donanımları deneyeceğiz. Böylece Türkiye’nin uzay bilimi alanında, daha da yetkinlik kazanabilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Atasever, “Yapılacak olan deneylerle sadece Türkiye’de değil, dünyada da ilkleri gerçekleştirerek literatüre katkı sunmayı planlıyoruz” ifadelerine de yer verdi.

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