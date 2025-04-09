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Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever, Sakarya'da Öğrencilerle Buluştu

Tuva Cihangir Atasever, Sakarya'da lise öğrencileriyle uzay yolculuğu ve bilim konularında deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 17:47
Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever, Sakarya'da Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Sakarya'da lise öğrencileriyle buluştu. Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atasever, uzay yolculuğu, bilim ve teknoloji konularındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra bilim ve uzay meraklılarının katıldığı etkinlikte, mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirdiği bilimsel deneyler hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Atasever, Milli Uzay Programı çerçevesinde belirlenen 10 hedef hakkında bilgi vererek, ilk aşama olan insanlı uçuşun başarıyla tamamlandığını belirtti. Türkiye'nin, önümüzdeki yıllarda sert iniş ve yumuşak iniş misyonları ile Ay'a erişmeyi hedeflediğini aktardı.

İlk misyonla ilgili detaylar veren Atasever, "Sert iniş misyonunda geliştirdiğimiz uzay aracını dünyanın yörüngesine yerleştirip, ardından Ay transfer yörüngesine aktaracağız. Tüm bu aşamalarda uzay aracımız üzerindeki bilimsel ekipmanlarla, Dünya ile Ay arasındaki uzay boşluğunda ve Ay yüzeyinde çeşitli ölçümler almayı hedefleyeceğiz. Görevi tamamladıktan sonra aracımız Ay yüzeyine çakılarak sert iniş gerçekleştirecek," dedi.

Atasever, ikinci aşama olan yumuşak inişin de benzer adımları izleyeceğini vurgulayarak, bilimsel ölçümlerin yüzeyden gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Atasever'e, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak hediye takdim etti.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever (fotoğrafta), Sakarya'da "Genç Katılımlı Proje...

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever (fotoğrafta), Sakarya'da "Genç Katılımlı Proje Atölyesi" fikir yarışması ödül töreninde öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever (fotoğrafta), Sakarya'da "Genç Katılımlı Proje...

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever (fotoğrafta), Sakarya'da "Genç Katılımlı Proje Atölyesi" fikir yarışması ödül töreninde öğrencilerle bir araya geldi.

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