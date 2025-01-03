Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Öğrencilerle Uzay Hayallerini Paylaştı

Alper Gezeravcı'dan Öğrencilere Uzay Motivasyonu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bahçelievler'de gerçekleştirdiği etkinlikte öğrencilere uzay yolculuğunun detaylarını ve kişisel deneyimlerini aktardı. Program, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlendi.

Uzay Misyonları ve Türkiye’nin Hedefleri

Gezeravcı, etkinlikte Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgiler vererek, uzay yolculuğunun sadece eğitim değil, aynı zamanda ulusal bir hedef olduğunu vurguladı. Uzay yolculuğunun ardından Türkiye’yi temsil ettiği 123 il gezisi ve 258 program ile belirttiği katkıları, öğrencilerle paylaştı.

“Kendinize İnancınızı Kaybetmeyin”

“İçinizdeki potansiyeli kimsenin sorgulamasına ve aşağılamasına izin vermeyin” diyen Gezeravcı, gençlere cesaret aşılayarak, pratik zekaya sahip olduklarını hatırlattı. Astronot seçim sürecini ve 8 aylık yetişim aşamasını anlatarak, astronotluğun zorluklarını ve başarıya ulaşmanın yollarını aktardı.

Bilimsel Hedefler ve Geleceğe Dair Planlar

Türkiye'nin uzaya insan gönderebilen 22. ülkeUluslararası Uzay İstasyonu'na çevirdiklerini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin 10 yıla dair koyduğu Milli Uzay Programı hedeflerinin, bilimsel deneyler yapılarak desteklendiğini açıkladı.

Ödüller ve Katılımcılar

Etkinliğin sonunda Gezeravcı, geçtiğimiz yıl Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Programa, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut dahil olmak üzere birçok öğretmen ve öğrenci katıldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen programda uzay deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen programda uzay deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.