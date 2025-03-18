Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Rize'de DENEYAP Öğrencileriyle Buluştu

Alper Gezeravcı, Rize'de DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencileriyle bir araya gelerek uzay deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 20:31
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Rize'de DENEYAP Öğrencileriyle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Rize'de DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlik, Rize Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasında gerçekleşti ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından desteklenen atölye öğrencilerine yönelik düzenlendi.

Gezeravcı, öğrencilere mesleki tecrübelerini aktarırken, onlara öz güvenin önemini vurguladı. "Sınavda bir soruyu kaçırırsanız size karşılığı çok büyük olmaz ama öz güveninizi kaybederseniz bunun telafisi yok. Bu öz güven kendiliğinden oluşmuyor, bu öz güven devletinizin size verdiği güven sayesinde oluşuyor." dedi.

Gezeravcı, Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki başarısına da değinerek, "Bizim devletimiz her ortamda bu ülkenin evlatlarının, başka ülkelerin çocuklarından hiçbir eksiği olamayacağını ısrarla vurguluyor. Bu görev de buna yönelik icra edilmiş bir görev." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin, insanoğlunun uzaydaki öncü milletlerinden biri olduğunu belirten Gezeravcı, ülkemizin insanını uzaya göndermesiyle birlikte bilimsel deneyler gerçekleştiren dünyada 22'nci ülke olduğunu vurguladı. Bu başarıyı minör küçültülmüş bazda sadece uzaya gitmek olarak görmemek gerektiğinin altını çizdi.

Etkinlikte öğrencilere sorularını yanıtlayan Gezeravcı, programın ardından katılımcılarla birlikte iftar yaptı. DENEYAP Teknoloji Atölyesi etkinliğine İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, davetliler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Rize Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasında, Teknoloji...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Rize Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasında, Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından desteklenen DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencileriyle mesleki tecrübelerini paylaştı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Rize Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasında, Teknoloji...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Rize Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasında, Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından desteklenen DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencileriyle mesleki tecrübelerini paylaştı.

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