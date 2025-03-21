Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Siirt'te Öğrencilere Uzay Yolculuğunu Anlattı

Türkiye'nin İlk Astronotu Siirt'te Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Siirt'te düzenlenen etkinlikte öğrencilere uzay yolculuğunun heyecanını aktardı. Gezeravcı, Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 261 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneği ile güneşin ilk ışınlarının yönlendirilmesine tanıklık etmek üzere kente geldi.

Uzay Yolculuğuna Dair Kişisel Deneyimlerini Paylaştı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Gezeravcı, uzaya gitmeden önce katıldığı eğitim süreçlerini anlattı. Uzay yolculuğunun 19 Ocak 2024'te başladığını ve 9 Şubat 2024'te sona erdiğini hatırlatan Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) üzerinde 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirdiğini kaydetti.

Geçmişten Bugüne Uzay Çalışmalarına Dikkat Çekti

Gezeravcı, sunumunda, Türkiye'nin uzaya yabancı bir millet olmadığını belirterek, Ferganiler, Cezeriler, Ali Kuşçular, İbrahim Hakkılar ve İsmail Fakirullahlar gibi ilham verici ecdatlara sahip olduğumuzu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin Ay'a erişme hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında da önemli bilgiler verdi.

Vali Kızılkaya'dan Destek ve Teşekkür

Etkinlikteki duyguları paylaşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, geleceğe yön verecek öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Gezeravcı’nın kentte olmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Kızılkaya, “Gezeravcı'nın cesareti ve bilimsel çalışmalarına olan inancı, ülkemizin gençleri için büyük bir ilham kaynağıdır” dedi.

Öğrencilere İlham Verdi

Öğrencilerin Türkiye'nin uzay çalışmaları hakkında bilgi edinme ve ilham alma fırsatı bulduğunu belirten Kızılkaya, bu tür etkinliklerin gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artıracağını ifade etti.

Program sonunda, Vali Kızılkaya, Gezeravcı’ya İsmail Fakirullah Hazretleri ve İbrahim Hakkı Hazretleri türbesine ait maketler, “Marifetname” eseri ile Türk bayrağı işlemeli Siirt tiftiği hediye etti.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Siirt'te öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı. Gezeravcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Siirt'te öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı. Gezeravcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi.