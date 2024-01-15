Türkiye'nin ilk astronotu uzaya gidiyor: Uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın programı belli oldu

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan astronot Alper Gezeravcı, Axiom Mission 3 (Ax-3) kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek. Gezeravcı, 17 Ocak gecesi saat 01.11'de fırlatılması planlanan Crew Dragon uzay aracıyla diğer üç astronotla birlikte uzaya çıkacak. Gezeravcı, ISS'de 14 gün kalacak ve 13 farklı bilimsel deney yapacak.

Türkiye'nin ilk astronotu uzaya gidiyor: Uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın programı belli oldu
Yayın Tarihi:

NASA, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceği tarihi yolculuğun ayrıntılarını duyurdu. Buna göre, yarın Emblem Akademisi adlı Kaliforniya'daki okul için uzay seferiyle ilgili öğretici bir uçuş sırasında etkinlik gerçekleştirilecek, daha sonra da NASA uçuş uzmanları basına bilgi verecek.

Medya telekonferansının tarihi ise 17 Ocak Çarşamba. Aynı gün, Danimarka'da Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Dünya Doğa Vakfı adına ISS Expedition 70 uçuş etkinliği gerçekleştirilecek, ESA'nın ISS Komutanı Andreas Mogensen de katılacak.

Ax-3 ekibinin bir üyesi olan Gezeravcı, 17 Ocak gecesi saat 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Bu fırlatma, planlandığı gibi gerçekleşirse, aynı gün lansmanı da yapılacak. Ax-3, uzay istasyonuna varmak için 18 Ocak'ı bekleyecek.

Ax-3, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 19 Ocak Cuma günü saat 13.15'te bağlanacak. Bu, Ax-3'ün hedefi. Ax-3, uzay istasyonuna yaklaştıktan sonra, ambar kapısı açılacak ve mürettebat için bir karşılama töreni yapılacak.

Öne Çıkanlar
Emekli aylığı 7500 TL ve altı olanlar yandı! Yeni maaş herkesi ağlatacak Emekli aylığı 7500 TL ve altı olanlar yandı! Yeni maaş herkesi ağlatacak
Cayır cayır kilo verdiren tarif! Günde 1 kilo verme garantili: Sadece 3 malzeme yeterli Cayır cayır kilo verdiren tarif! Günde 1 kilo verme garantili: Sadece 3 malzeme yeterli
Böyle indirim tekrar gelmez! O güne kadar 4 litresi 79 TL oldu Böyle indirim tekrar gelmez! O güne kadar 4 litresi 79 TL oldu
Çok Okunanlar
İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova, Düzce merkezde! Bu geceden itibaren başlıyor İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova, Düzce merkezde! Bu geceden itibaren başlıyor Mardin Nusaybin'e komşu olan Kamışlı'da ard arda 2 patlama Mardin Nusaybin'e komşu olan Kamışlı'da ard arda 2 patlama O illerde eğitime 1 gün ara verildi O illerde eğitime 1 gün ara verildi Mumları bu geceden hazırlayın! Bolu'nun o ilçelerinde saatlerce elektrik kesintisi! Mumları bu geceden hazırlayın! Bolu'nun o ilçelerinde saatlerce elektrik kesintisi! Meteoroloji'den son dakika sarı ve turuncu alarm! 7 ilde şiddetli yağış ve kar ile çığ uyarısı Meteoroloji'den son dakika sarı ve turuncu alarm! 7 ilde şiddetli yağış ve kar ile çığ uyarısı Bakan Göktaş: Aile Destek Programı için 4 Milyar TL hesaplara yatırılmaya başlandı Bakan Göktaş: Aile Destek Programı için 4 Milyar TL hesaplara yatırılmaya başlandı