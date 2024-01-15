Türkiye'nin ilk astronotu uzaya gidiyor: Uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın programı belli oldu

NASA, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceği tarihi yolculuğun ayrıntılarını duyurdu. Buna göre, yarın Emblem Akademisi adlı Kaliforniya'daki okul için uzay seferiyle ilgili öğretici bir uçuş sırasında etkinlik gerçekleştirilecek, daha sonra da NASA uçuş uzmanları basına bilgi verecek.

Medya telekonferansının tarihi ise 17 Ocak Çarşamba. Aynı gün, Danimarka'da Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Dünya Doğa Vakfı adına ISS Expedition 70 uçuş etkinliği gerçekleştirilecek, ESA'nın ISS Komutanı Andreas Mogensen de katılacak.



Ax-3 ekibinin bir üyesi olan Gezeravcı, 17 Ocak gecesi saat 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Bu fırlatma, planlandığı gibi gerçekleşirse, aynı gün lansmanı da yapılacak. Ax-3, uzay istasyonuna varmak için 18 Ocak'ı bekleyecek.

Ax-3, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 19 Ocak Cuma günü saat 13.15'te bağlanacak. Bu, Ax-3'ün hedefi. Ax-3, uzay istasyonuna yaklaştıktan sonra, ambar kapısı açılacak ve mürettebat için bir karşılama töreni yapılacak.