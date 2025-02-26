Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM Çevre Komisyonunda Onaylandı

Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi", Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu'nda kabul edildi. Bu kanun teklifi, iklim değişikliğiyle mücadele amaçlı önemli düzenlemeleri içermekte ve yeşil büyüme vizyonuna dayanmaktadır.

İklim Koordinasyon Kurulu Oluşturulacak

Teklife göre, her ilde vali başkanlığında bir İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak. Bu kurul, iklim değişikliği ile mücadelede gerekli faaliyetleri planlayacak ve uygulayacaktır.

Sera Gazı Emisyonları ve Hedefler

Teklif, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerine ilişkin çeşitli düzenlemeleri içermektedir. Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, Ulusal Katkı Beyanı çerçevesinde ülkenin kalkınma öncelikleri alınacaktır.

Kurumsal Koordinasyon ve Yükümlülükler

İklim Değişikliği Başkanlığı, gerekli tedbirlerin alınmasında kurumlar arası koordinasyon sağlamakla yükümlü olacak. Kamu kurumları ve gerçek kişilerin, kamu yararı göz önünde bulundurularak alınacak tedbirlere uyması zorunlu olacaktır.

İklim Değişikliği Faaliyetleri Tanımlanacak

Teklif ile, iklim değişikliği ile mücadele faaliyetleri belirlenecek. Sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik olarak, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı gibi çeşitli önlemler alınacaktır.

Planlama ve Uygulama Süreçleri

Her ilde, yerel iklim değişikliği eylem planları vali koordinasyonunda hazırlanacak. Bu planlar, iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik adil geçiş gerekliliklerini göz önünde bulunduracaktır.

Finansman ve Destek Mekanizmaları

Teklif, iklim değişikliği ile mücadele için finansal kaynakların geliştirilmesini ve kullanılmasını hedeflemektedir. Yeşil sermaye piyasası araçlarının teşvik edilmesi, bu kapsamda önemli bir yer tutmaktadır.

Bu düzenlemeler ile Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede daha etkili bir yol haritası çizmekte ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapma amacını gütmektedir.