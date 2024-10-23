Türkiye’nin İlk Operası Özsoy'un Hikayesi Beyaz Perdede

Türk kültür tarihinin önemli simgelerinden olan Özsoy operasının sahnelenişini konu alan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin galası Ankara'da yapıldı. 1,5 yıl süren titiz hazırlıkların ardından, 8 haftada tamamlanan film Türkiye İş Bankası desteğiyle izleyiciyle buluştu. Gala, Özsoy'un 1934'te sahnelendiği Resim Heykel Müzesi Türk Ocağı Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Yönetmenden Heyecan Verici Açıklamalar

Filmin yönetmeni Yağız Alp Akaydın, galada yaptığı açıklamada, "90 sene sonra Özsoy aynı mekâna tekrar geliyor. Duygularıyla önemli bir film ortaya çıkardık; umarım seyircimize ulaşır." dedi. Özsoy'un tekrar sahnelenmesinin kendileri için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Atatürk’ü Canlandıran Ertan Saban

Filmin baş karakterlerinden biri olan Ertan Saban, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırarak büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Atatürk rolü için hazırlanmaya küçük yaştan itibaren başladığını ifade eden Saban, "4 Aralık 1977'den beri rolüme hazırlanıyorum. Ancak bunun bir hazırlık olamayacağını içimde hissediyorum," şeklinde konuştu.

Opera Sanatçılarının Duyguları

Filmde Nurullah Şevket Taşkıran karakterini canlandıran opera sanatçısı Burak Bilgili, bu filmde yer almanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi. Türk operasının uluslararası alanda temsil edilmesinin önemine değinen Bilgili, "Atatürk’ün desteği sayesinde biz de opera söyler hale geldik," dedi.

Filmin Diğer Oyuncularının Görüşleri

Filmde Nükhet karakterini canlandıran Şifanur Gül, karakterinin umudu temsil ettiğini ve Cumhuriyet değerlerinin önemli bir simgesi olduğunu vurguladı. Ahmet Rıfat Şungar ise zorlukların önemine değinerek, "Bu tür zorluklar üretkenliğe yol açar," şeklinde düşündüğünü ifade etti.

Sanat Dünyasından Destek

Galaya katılan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, filmde küçük bir rol oynadı ve duygu dolu anlar yaşadığını vurguladı. Türkiye’nin kültürel mirasının önemine atıfta bulunarak, "İyi ki Atatürk, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti var," dedi.

Film Hakkında

Filmin vizyona girmesi 25 Ekim olarak planlanıyor. Dönemin önemli şahsiyetlerini ve Özsoy'un sahneleniş hikayesini konu alan filmde Salih Bademci, Birce Akalay, Melis Sezen gibi birçok ünlü isim rol alıyor.

Türk kültür tarihinin ve modernleşmesinin köşe taşlarından biri olarak nitelendirilen Özsoy operasının sahnelenme hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Bir Cumhuriyet Şarkısı"nın Ankara galası yapıldı. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği filmin Ankara galası, Türkiye'nin ilk operası Özsoy'un 1934'de sahnelendiği Resim Heykel Müzesinin Türk Ocağı Sahnesi'nde konukların katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk kültür tarihinin ve modernleşmesinin köşe taşlarından biri olarak nitelendirilen Özsoy operasının sahnelenme hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Bir Cumhuriyet Şarkısı"nın Ankara galası yapıldı. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği filmin Ankara galası, Türkiye'nin ilk operası Özsoy'un 1934'de sahnelendiği Resim Heykel Müzesinin Türk Ocağı Sahnesi'nde konukların katılımıyla gerçekleştirildi.