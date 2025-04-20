Türkiye'nin İlk Yapay Zeka Şehri Güdül'de Tanıtıldı

Ankara Güdül'de Yapay Zeka Şehri Tanıtıldı

Ankara'nın Güdül ilçesinde, Türkiye'nin ilk 'Yapay Zeka Şehri''nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Güdül'ün Güneyce Mahallesi'nde gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, yapay zeka destekli ulaşım ve enerji sistemlerinden, ileri tarım teknolojileri ile sağlık uygulamalarına kadar birçok unsura yer verildi.

Projenin Hedefleri ve Vizyonu

Projenin fikir öncüsü Adem Karaveli, burada yaptığı konuşmada, yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen sistemin ulaşım, sağlık, enerji ve tarım alanlarını bütüncül bir yapıda birleştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Karaveli, “Megakent” oluşturacaklarını vurgulayarak, insanların kentten köye dönmesi için sağlam sebepler oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Eğitim ve Tarımda Yenilikler

Karaveli, “Dünyanın en iyi üniversiteleriyle kurmuş olduğumuz megakentte, dünyanın en iyi tarım ve hayvancılık eğitimini öğreteceğiz.” ifadelerini kullanarak, kentten köye dönüş projesiyle 10 bin arazi içerisinde gerçekleştirecekleri tarım uygulamalarının iş gücü sorununu ortadan kaldıracağını dile getirdi.

Ata Tohumları ile Geleceğe Yatırım

Proje kapsamında, 52 ülkeden toplanan ata tohumları'nın kullanılacağı da ifade edildi. Toplantıda, projenin ilk aşamasının maketi sergilenirken, ata tohumu dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Ankara Güdül'de Türkiye'nin ilk "Yapay Zeka Şehri"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonunda projenin ilk aşamasının maketleri gelen misafirlere gösterildi.

Ankara Güdül'de Türkiye'nin ilk "Yapay Zeka Şehri"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonunda projenin ilk aşamasının maketleri gelen misafirlere gösterildi.