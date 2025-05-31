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Türkiye'nin İlk Yüzer Doğal Gaz Üretim Platformu Osman Gazi Filyos Limanı'nda

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Filyos Limanı'na ulaşarak önemli bir dönüm noktasına erişti.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 08:35
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 09:51
Türkiye'nin İlk Yüzer Doğal Gaz Üretim Platformu Osman Gazi Filyos Limanı'nda

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu olan Osman Gazi, Filyos Limanı'na ulaşarak önemli bir adım attı. 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katılımıyla gerçekleşen törenle uğurlanan platform, artık Karadeniz'deki doğal gaz üretiminde kritik bir rol oynayacak.

Platformun karşılamasına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Muammer Avcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri katılım gösterdi.

Osman Gazi platformu, 140 kişilik personel kapasitesi ile 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahiptir. 2026'nın ortalarında tam olarak devreye girecek olan platform, maksimum 10,5 milyon metreküp doğal gaz işleme ve 10 milyon metreküp gaz transfer kapasitesine sahiptir.

Bu yeni platform sayesinde Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi iki katına çıkarak, günlük 20 milyon metreküpe ulaşacak. Böylece Türkiye’deki yaklaşık 8 milyon hane için doğal gaz ihtiyacı önemli ölçüde karşılanmış olacak.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 26 Eylül 2024'te Çanakkale'deki tersanede yenileme çalışmaları kapsamında kuru havuza alınmıştı. Tersane çalışmalarının ardından platform, 27 Mayıs'ta tamamlanarak, 29 Mayıs'ta İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, Filyos Limanı'na ulaştı.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, Filyos Limanı'na ulaştı.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, Filyos Limanı'na ulaştı.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, Filyos Limanı'na ulaştı.

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