Türkiye'nin İsrail'e yaptırımları dünya basınında yankı uyandırdı: Bakan Fidan'dan flaş açıklama

Türkiye'nin İsrail'e yönelik aldığı tedbir kararları dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD merkezli Al-Monitor, bu konuya öncelik vererek "Türkiye İsrail'e karşı harekete geçti" başlığıyla haber yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına yer veren Al-Monitor, Türkiye'nin İsrail'e yönelik tepkilerini ve alınan tedbirleri detaylarıyla aktardı.

Özellikle Bakan Fidan'ın, "İsrail'in, açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz" sözlerine dikkat çekilerek, Türkiye'nin bu duruma tepkisinin sert olduğu vurgulandı. Fidan'ın açıklamalarının ardından Türkiye'nin İsrail'e karşı alacağı tedbirlerin adım adım hayata geçirileceği belirtildi.

Türkiye'nin bu tedbir kararlarının dünya gündemine üst sıradan giriş yaptığına vurgu yapılırken, uluslararası ajanslar da Bakan Fidan'ın açıklamalarını son dakika koduyla duyurdu. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik ihracatı kısıtlama kararının da bu çerçevede değerlendirildiği ve Türkiye'nin kararlılığının altının çizildiği belirtildi.

Times of Israel gibi İsrail kaynaklı haber siteleri de konuya geniş yer ayırarak, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım çabalarının İsrail tarafından engellenmesini ve Türkiye'nin alacağı tedbirleri haberleştirdi. İsrail kaynaklı haberlerde, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracatı kısıtlama kararının da sert bir tepki olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Bloomberg gibi uluslararası haber kaynakları da Türkiye'nin İsrail'e yönelik tedbir kararlarını detaylarıyla aktararak, Ticaret Bakanlığı'nın kısıtlama kararının hangi ürünleri kapsadığına dair bilgi verdi.

Türkiye'nin İsrail'e yönelik bu tedbir kararları, uluslararası alanda geniş kapsamlı bir şekilde haberleştirilerek, dikkat çekti. Bu kararlar, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik politikalarına karşı aldığı net tavır ve kararlılığını yansıtmaktadır.