Türkiye'nin Kamu Maliyesindeki Dijital Güç: Azerbaycan'a Eğitim Desteği

Türkiye, kamu maliyesindeki dijitalleşme tecrübesini Azerbaycan'a aktarmak için önemli bir adım attı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Bakü'de gerçekleştirilen "Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi" programı, 20-23 Mayıs tarihleri arasında hayata geçirildi.

Bu kapsamda, Azerbaycan Maliye Bakanlığı'ndan 51 idareci ve uzman, Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarından eğitim aldı. Eğitimin açılış törenine; Azerbaycan Maliye Bakanlığı İdari İşler Başkanı Natig Hasanov, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Harcama ve Varlık Yönetimi Dairesi Başkanı Sertaç Bezci ile TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Hasanov, iki ülke arasındaki kamu maliyesi iş birliğine dikkat çekerek, Türkiye’nin bu alandaki tecrübesinin Azerbaycan için büyük fayda sağladığını belirtti. Ayrıca, eğitimin düzenlenmesine destek veren Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TİKA’ya teşekkür etti.

Sertaç Bezci, “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve uyguladığımız kamu mali yönetimi bilişim sistemi ile ilgili bilgi ve tecrübemizi paylaşmak, kardeş ülke Azerbaycan’ın tecrübelerini de öğrenmek için Bakü’de olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik ise, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde kamu mali yönetimi alanında atılan kararlı adımların takdire şayan olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin dijitalleşme tecrübelerini Azerbaycan ile paylaşmanın kendileri için büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu dile getirdi.

Eğitim programı sonunda katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle önemli bir süreç tamamlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü işbirliğinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Maliye Bakanlığı uzmanlarına yönelik "Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi" düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü işbirliğinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Maliye Bakanlığı uzmanlarına yönelik "Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi" düzenlendi.