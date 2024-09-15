Türkiye'nin Koruyucu Aile Modeli Dünyaya Tanıtılacak

Türkiye, koruyucu aile uygulamalarını 79. BM Genel Kurulu'nda tanıtacak.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 10:21
Türkiye'nin Koruyucu Aile Modeli Dünyaya Tanıtılacak

Türkiye'deki Koruyucu Aile Uygulamaları Dünyaya Tanıtılıyor

Türkiye, koruyucu aile hizmet modelinin uluslararası alanda yaygınlaştırılması amacıyla "Gönül Elçileri" projesini hayata geçirerek önemli bir adım atıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Tanıtım

Bu proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenecek üst düzey bir yan etkinlikle dünyaya anlatılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yıl New York'ta 22 Eylül'de gerçekleşecek olan bu yan etkinlikte koruyucu aile hizmet modelinin faydalarını paylaşacak. Bakanlık, daha önce sosyal refahın eşit paylaşımı temalı etkinlikler düzenlemişti.

Bir Denizyıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet

Etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yönetilecek ve UNICEF Genel Merkezi’nde"Bir Denizyıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" başlığı altında gerçekleştirilecek.

Burada Türkiye'nin koruyucu aile hizmet modelinin yurt dışındaki diğer yetkililere aktarılması ve bu konuda uluslararası bir seferberlik çağrısı yapılması hedefleniyor.

Gönül Elçileri Projesi ve Amaçları

2012'de başlatılan Gönül Elçileri Projesi, devlet ve ailelerin iş birliği yaparak aile bakımından yoksun çocukların ihtiyaçlarına cevap verme hedefinde duruyor. Projenin amacı, her çocuğun sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini sağlamak.

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