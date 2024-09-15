Türkiye'nin Koruyucu Aile Modeli Dünyaya Tanıtılacak

Burada Türkiye'nin koruyucu aile hizmet modelinin yurt dışındaki diğer yetkililere aktarılması ve bu konuda uluslararası bir seferberlik çağrısı yapılması hedefleniyor.

Gönül Elçileri Projesi ve Amaçları

2012'de başlatılan Gönül Elçileri Projesi, devlet ve ailelerin iş birliği yaparak aile bakımından yoksun çocukların ihtiyaçlarına cevap verme hedefinde duruyor. Projenin amacı, her çocuğun sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini sağlamak.