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Türkiye'nin Lazer Silahı ALKA, Hibrit KAPLAN ile Güçleniyor

Türkiye, ALKA ve KAPLAN hibrit araç entegrasyonu ile lazer silahı alanında yenilikçi bir çözüm üretti.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 11:15
Türkiye'nin Lazer Silahı ALKA, Hibrit KAPLAN ile Güçleniyor

Türkiye'nin Lazer Silahı ALKA ve KAPLAN Hibrit Araç Entegrasyonu

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ve KAPLAN Hibrit Araç entegrasyonuyla güçlendirilen bu yeni savunma çözümü, IDEF 2025 Fuarı'nda ilk kez sergilenecek.

Yeni Nesil Savunma Teknolojisi

Türk savunma sanayisindeki yenilikçi teknolojiler, lazer silahlı hibrit araç uygulamalarıyla bir araya geldi. Bu projeyle birlikte, askeri donanımın verimliliği artırılırken, düşman hedeflerinin etkin bir şekilde etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Projenin yöneticisi Göksel Yıldırım, bu entegrasyonun Türk savunma sanayisinde devrim niteliğinde bir adım olduğunun altını çizdi. ALKA'nın lazer teknolojisi ve KAPLAN'ın hibrit özellikleri, birlikte çalışarak benzersiz bir stratejik avantaj sunuyor.

IDEF 2025 Fuarında Tanıtım

Bu yenilikçi çözüm, IDEF 2025 Fuarı'nda sektör profesyonellerine tanıtılacak. Fuar, Türk savunma sanayisinin uluslararası alandaki yerini güçlendirmek için büyük bir fırsat sunuyor.

ALKA ve KAPLAN entegrasyonunun, gelecekteki askeri operasyonlarda nasıl bir rol oynayacağı ise merakla bekleniyor.

Türk savunma sanayisi bünyesindeki yenilikçi teknolojiler kullanılarak "lazer silahlı hibrit araç"...

Türk savunma sanayisi bünyesindeki yenilikçi teknolojiler kullanılarak "lazer silahlı hibrit araç" çözümüne imza atıldı. Roketsan'ın kamuoyunda "lazer silahı" olarak bilinen ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ile FNSS'nin geliştirdiği KAPLAN Hibrit Araç kullanılarak gerçekleştirilen entegrasyon ilk kez IDEF'te vitrine çıkacak.

Türk savunma sanayisi bünyesindeki yenilikçi teknolojiler kullanılarak "lazer silahlı hibrit araç"...

Türk savunma sanayisi bünyesindeki yenilikçi teknolojiler kullanılarak "lazer silahlı hibrit araç" çözümüne imza atıldı. Roketsan'ın kamuoyunda "lazer silahı" olarak bilinen ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ile FNSS'nin geliştirdiği KAPLAN Hibrit Araç kullanılarak gerçekleştirilen entegrasyon ilk kez IDEF'te vitrine çıkacak.

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