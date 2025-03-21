Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Esenli, Devlet Başkanı Sheinbaum'a Güven Mektubunu Sundurdu

Büyükelçi Murat Selim Esenli, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a güven mektubunu sundu ve ikili ilişkilerin gelişimine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 02:57
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 02:57
Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Esenli, Devlet Başkanı Sheinbaum'a Güven Mektubunu Sundurdu

Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi olarak göreve atanan Murat Selim Esenli, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a güven mektubunu sundu.

Devlet Başkanı Sheinbaum, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Büyükelçi Esenli'nin güven mektubuna yer verdi.

Büyükelçi Esenli, Meksika liderinin kabulüne ilişkin AA muhabirine bir değerlendirmede bulundu. Esenli, Meksika'nın Devlet Başkanı Sheinbaum'a iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemli olduğunu ve ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımakta olduklarını belirtti.

Bu kapsamda, iki ülke arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasının, ekonomik ve ticari işbirliğinin daha da geliştirilmesine olanak sağlayacağını ifade eden Esenli, ayrıca enerji ve savunma sanayisi alanındaki işbirliği için de önemli fırsatların mevcut olduğunu vurguladı.

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