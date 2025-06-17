Türkiye'nin Milli Füzeleriyle Güçlenen Savunma Kapasitesi

Türkiye'nin Hava Savunma Gücü Artıyor

ROKETSAN, roket ve füze üretimi alanında uluslararası bir aktör olma yolunda ilerliyor. Hava savunma sistemlerinden deniz sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunarak dikkat çekiyor.

İran-İsrail Gerginliği ve Türkiye'nin Hesapları

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardan sonra iki ülke arasındaki gerginlik, karşılıklı füze saldırılarıyla devam ediyor. Bu çerçevede, her iki ülkenin hava savunma sistemleri ve füze kapasiteleri yeniden ön plana çıkmış durumda.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Orta ve uzun menzilli füze stoklarımızı son gelişmeler ışığında caydırıcılık düzeyine getirecek üretim planlarını yapıyoruz. İnşallah çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız" diyerek Türkiye'nin kararlılığını vurguladı.

TAYFUN: Hipersonik Füze ile Savunma Gücü

ROKETSAN tarafından üretilen milli füzeler arasında başı çeken TAYFUN, 280+ kilometre menzil sunan bir kara sistemidir. Hipersonik hızlarıyla saldırı hava savunma sistemlerinden etkilenmeyen TAYFUN, her hava koşulunda görev yapabilme kapasitesine sahiptir.

BORA ve Diğer Milli Füze Sistemleri

280 kilometre menzil sunan BORA füzesi, muharebe alanında stratejik hedeflere karşı güçlü bir ateş gücü sağlıyor. ROKETSAN'ın ürettiği TRG-300 ve TRG-230 füzeleri, yüksek isabet ve tahrip gücüyle dikkat çekiyor.

TRG-122 füzesi, 10-28 kilometre menzil arasında hedefleri etkisiz hale getirirken, çok namlulu roketatar sistemleri ile kullanılabilen bu füzeler, sivil unsurların yoğun olduğu alanlarda hassas görevler üstlenebiliyor.

Hava ve Deniz Sistemleri

ROKETSAN, hava sistemleri arasında 250 kilometre menzil sunan Stand-Off Mühimmatı (SOM) konusunda da önemli gelişmelere imza atıyor. Bunun dışında, ATMACA gemisavar füzesi ve AKYA torpidosu, deniz savunma kapasitesini artırmaya yönelik geliştirilen sistemler arasında yer alıyor.

Hava Savunma Sistemleri ve Gelecek Vizyonu

SİPER, HİSAR ve BURÇ gibi hava savunma sistemleri, Türkiye'nin savunma yeteneklerini güçlendirmek için kritik bir rol oynuyor. Bu sistemler, düşman hava tehditlerine karşı etkin müdahale kabiliyeti sağlarken, Türkiye'nin bölgedeki stratejik konumunu güçlendiriyor.

Türkiye, geliştirdiği milli füzeler ve savunma sistemleri ile uluslararası alanda önemli bir oyuncu olma iddiasını sürdürüyor ve gelecekte de bu alandaki yatırımlarını artırmayı planlıyor.

Roket ve füze üretimi konusunda uluslararası bir oyuncu haline gelen ROKETSAN, hava savunma sistemlerinden deniz sistemlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS), asimetrik tehditlerin Elektromanyetik Karıştırma Silahı (EKS) ile engellenmesini (soft kill) ve Lazer Silahı (LS) ile tahrip edebilmesini (hard kill) sağlayan iki katmanlı çok yakın hibrit hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor.

Roket ve füze üretimi konusunda uluslararası bir oyuncu haline gelen ROKETSAN, hava savunma sistemlerinden deniz sistemlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS), asimetrik tehditlerin Elektromanyetik Karıştırma Silahı (EKS) ile engellenmesini (soft kill) ve Lazer Silahı (LS) ile tahrip edebilmesini (hard kill) sağlayan iki katmanlı çok yakın hibrit hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor.