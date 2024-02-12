Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ne katılım sürüyor: Proje 54 bin 931 öğrenci sayısına ulaştı

Göktaş, yazılı açıklamasında projenin 2016'dan bu yana Bakanlık liderliğinde, özel sektör desteğiyle sürdürüldüğünü hatırlattı. 31 Aralık 2021'de ilk aşaması biten projenin, ikinci aşamasının 2022-2024 yılları arasında Ocak 2022'den itibaren devam ettiğini belirten Göktaş, proje sayesinde kız öğrencilerin mühendisliğe olan ilgisinin yükseldiğini bildirdi.

Göktaş, projenin iki ayrı programdan oluştuğunu anımsattı. İlk fazda devlet üniversitelerinin inşaat, çevre, endüstri, makine, elektrik/elektronik, bilgisayar mühendisliği bölümlerindeki öğrencilerin projeden yararlandığını belirten Göktaş, ikinci fazda kimya mühendisliği bölümündeki kız öğrencilerin de projeye katıldığını ifade etti.

Göktaş, "Projeyle mühendis olmak isteyen kız öğrencileri, geleceğini inşa eden mühendisler olmaları için teşvik ediyoruz. Kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla lise ve üniversite öğrencilerine yönelik sürdürdüğümüz proje kapsamında 125 lisede 54 bin öğrenci, veli ve öğretmene, üniversitelerdeyse 931 öğrenci olmak üzere yaklaşık 55 bin kız öğrenciye ulaştık" dedi.

Göktaş, öğrencilere burs yanında staj ve iş imkanı, İngilizce dil eğitimi, sosyal mühendislik sertifika programı eğitimleri ve mentörlük ile koçluk desteği sağlandığını belirtti. Göktaş, projeden mezun olan öğrencilerin proje ortağı şirketler grubu ve sektördeki çeşitli kuruluşlarda çalıştığını bildirdi.

TÜRKİYE'NİN MÜHENDİS KIZLARI PROJESİ NEDİR?



Mühendislik alanında kadınların eşit fırsatlara sahip olmasını ve kalifiye kadın mühendis sayısını artırmayı hedefleyen 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesi, Limak Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi, 7 yıldır etkin bir şekilde sürdürülüyor. Limak Vakfı'nın açıklamasına göre, proje, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında kadınların az temsil edildiği gerçeğini değiştirmek ve kadın istihdamını artırmak için yapılmaktadır.

Limak Vakfı, URAP 2022-2023 Dünya Alan Sıralaması Araştırması'na göre Türkiye'den listeye giren mühendislik fakültelerinin bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, inşaat, endüstri, kimya ve makine mühendisliği bölümlerinde 1, 2 ve 3. sınıflarda lisans eğitimi gören ya da görecek olan tüm kadın mühendis adaylarına 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesine katılmaları için çağrı yapıyor.