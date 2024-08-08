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Türkiye'nin Müzik Birliklerinden Telif Sorunlarına Ortak Çözüm

Türkiye müzik birlikleri, telif hakları ve dijital gelir kayıpları ile ilgili ortak bir çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:33
Türkiye'nin Müzik Birliklerinden Telif Sorunlarına Ortak Çözüm

Türkiye'nin Müzik Birlikleri Ortak Harekete Geçti

Türkiye'nin önde gelen müzik birlikleri, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP), telif sorunlarını çözmek amacıyla iş birliği yapma kararı aldı.

Birlikten Ortak Açıklama

Üç birlik, müzik sektöründe karşı karşıya kalınan köklü sorunlara dikkat çekerek, kamoyuna yaptıkları açıklamada, ortak irade yaratmak adına çalışmalarına hız verdiklerini duyurdu.

Telif Hakları ve Dijital Dönüşüm

Açıklamaya göre, eser sahiplerinin telif gelirlerinde yaşanan kayıplar, sahte ve lisansız kullanımların artış göstermesi ile birlikte, yapay zekanın yaratıcıların haklarını tehdit eden uygulamaları nedeniyle ortak hareket kararı alındı.

Birlikler, dünya çapında müzik sektörünün büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirterek, teknolojinin müziğin yaratım ve tüketim biçimlerinde yeni fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Dijital Müzik ve Hak Kaybı Sorunları

Birliklerden yapılan açıklamada, dijital müzik platformlarının abonelik fiyatlarının yetersizliği ve sahte kullanımlara karşı tedbirlerin yetersiz kalması gibi başlıca sorunlarla karşı karşıya olunduğu vurgulandı. Bu durumun Türkiye'nin müzik endüstrisini, küresel rekabette geri bıraktığı ifade edildi.

“Bütün hak sahiplerinin emeklerinin ve yatırımlarının karşılık bulacağı adil bir sistem kurulması adına mücadele edeceğiz. Bu bağlamda, en kısa sürede bir üst örgütlenme oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdılar.

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