Türkiye'nin otomobili TOGG'da heyecan başlıyor: Genel siparişler açıldı
Togg, 2024 yılında piyasaya çıkacak olan T10X modelinin sipariş döneminin başladığını açıkladı. Togg, genel sipariş döneminin 20 Ocak'tan itibaren başlayacağını ve T10X'in özellikleri, fiyatı ve teslimat süresi hakkında bilgi verileceğini duyurdu. Togg, T10X'in Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili olacağını belirtti.
Togg, 2024 yılında piyasaya sunacağı T10X modelinin sipariş dönemini duyurdu. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T10X'in Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili olacağı vurgulandı. Açıklamada, sipariş verebilmek için 20 Ocak'tan itibaren başvuru yapabilecekleri belirtildi.
T10X'in özellikleri, fiyatı ve teslimat süresi hakkında da bilgi verildi.
Togg, 16-27 Mart tarihleri arasında togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş alacak. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak çekilişle sipariş sahipleri belirlenecek.
Çekilişte yedek listede kalanlar ve 2023 yılında çekilişe katılıp kazanamayanlar, 6-10 Ocak ve 15-19 Ocak tarihleri arasında sipariş verebilecek.