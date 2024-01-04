Türkiye'nin otomobili TOGG'da heyecan başlıyor: Genel siparişler açıldı

Togg, 2024 yılında piyasaya çıkacak olan T10X modelinin sipariş döneminin başladığını açıkladı. Togg, genel sipariş döneminin 20 Ocak'tan itibaren başlayacağını ve T10X'in özellikleri, fiyatı ve teslimat süresi hakkında bilgi verileceğini duyurdu. Togg, T10X'in Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili olacağını belirtti.

Türkiye'nin otomobili TOGG'da heyecan başlıyor: Genel siparişler açıldı
Yayın Tarihi:

Togg, 2024 yılında piyasaya sunacağı T10X modelinin sipariş dönemini duyurdu. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T10X'in Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili olacağı vurgulandı. Açıklamada, sipariş verebilmek için 20 Ocak'tan itibaren başvuru yapabilecekleri belirtildi. 

T10X'in özellikleri, fiyatı ve teslimat süresi hakkında da bilgi verildi.

Togg, 16-27 Mart tarihleri arasında togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş alacak. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak çekilişle sipariş sahipleri belirlenecek. 

Çekilişte yedek listede kalanlar ve 2023 yılında çekilişe katılıp kazanamayanlar, 6-10 Ocak ve 15-19 Ocak tarihleri arasında sipariş verebilecek. 

Öne Çıkanlar
Vakıfbank taşıt kredisi sınırları zorluyor! 800.000 TL'nin geri ödemesini duyan şok oluyor Vakıfbank taşıt kredisi sınırları zorluyor! 800.000 TL'nin geri ödemesini duyan şok oluyor
Beyaz peynir, kaşar peynir, yoğurt, çay ... Hepsi yüzde 34’e varan indirimle 3 9 Ocak Bim indirimli ürünlerde Beyaz peynir, kaşar peynir, yoğurt, çay ... Hepsi yüzde 34’e varan indirimle 3 9 Ocak Bim indirimli ürünlerde
Acun Ilıcalı '2.Sayfa'nın fişini çekti! Müge ve Gülşen arasındaki olaya kimsecikler inanamıyor! Acun Ilıcalı '2.Sayfa'nın fişini çekti! Müge ve Gülşen arasındaki olaya kimsecikler inanamıyor!
Çok Okunanlar
Düzce'de ev sahibi zorbalığı: Zamda anlaşamadığı kiracısının kapısını söktü elektriğini kesti Düzce'de ev sahibi zorbalığı: Zamda anlaşamadığı kiracısının kapısını söktü elektriğini kesti Sakarya'dan 164 ülke ile ihracatta yeniden rekor kırdı! Sakarya'dan 164 ülke ile ihracatta yeniden rekor kırdı! Konya'da korkunç iş kazası: Pres makinesinde sıkışan mobilya işçisi yaşamını yitirdi Konya'da korkunç iş kazası: Pres makinesinde sıkışan mobilya işçisi yaşamını yitirdi Kahramanmaraş'ta geniş kapsamlı operasyon: Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede 63 kişi gözaltına alındı Kahramanmaraş'ta geniş kapsamlı operasyon: Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede 63 kişi gözaltına alındı Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçildi Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçildi