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Türkiye'nin otomobili TOGG'da heyecan başlıyor: Genel siparişler açıldı

Türkiye'nin otomobili TOGG'da heyecan başlıyor: Genel siparişler açıldı Togg, 2024 yılında piyasaya çıkacak olan T10X modelinin sipariş döneminin başladığını açıkladı. Togg, genel sipariş döneminin 20 Ocak'tan itibaren başlayacağını ve T10X'in özellikleri, fiyatı ve teslimat süresi hakkında bilgi verileceğini duyurdu. Togg, T10X'in Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili olacağını belirtti.