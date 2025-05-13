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Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Güven Mektubunu Sundu

Büyükelçi Emin Akseki, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljka Cvijanovic'e güven mektubunu sundu ve görevine başladı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 16:14
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Güven Mektubunu Sundu

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üye Zeljka Cvijanovic'e güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Akseki, başkent Saraybosna'daki devlet başkanlığı binasında Cvijanovic tarafından kabul edilerek görevine resmen başlamış oldu.

Ayrıca, Büyükelçi Akseki'nin daha önce Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcılığı ve çeşitli büyükelçilikler ile başkonsolosluklarda önemli görevlerde bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sağda), Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi...

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sağda), Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üye Zeljka Cvijanovic'e (solda) güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sağda), Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi...

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sağda), Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üye Zeljka Cvijanovic'e (solda) güven mektubunu sundu.

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