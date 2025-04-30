Türkiye'nin Üçüncü Deprem Enstitüsü Yedisu Bölgesindeki Sismik Hareketleri İzliyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsü, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu faylarının kesiştiği Yedisu bölgesindeki sismik hareketleri dikkatle izliyor. 2022 yılının son çeyreğinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan bu enstitü, Türkiye'nin bu alandaki üçüncü merkezi olma özelliğine sahip.

Enstitü, depremle ilgili ölçümlerin değerlendirilmesi ve bu alanda yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla bilimsel çalışmalar yapıyor. Uluslararası deneyimlere sahip akademik kadrosuyla bu yılın Şubat ayında ilk sismik ölçümünü gerçekleştiren enstitü, bölgedeki sismik analiz faaliyetlerini artırarak potansiyel yıkıcı depremlere karşı önlemler almaya yönelik araştırmalar yürütüyor.

“Deprem Bilincinin Yaygınlaşması Gerekiyor”

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, mobil sismograflar aracılığıyla elde ettikleri sismik verilerin önemine dikkat çekti. Anadolu’nun birçok ilinin deprem kuşağında olduğunu vurgulayan Levent, şunları ifade etti: "Bu nedenle yediden yetmişe herkesin deprem konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor." Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve enstitü olarak bu konuya büyük bir önem verdiklerinin altını çizen Levent, kurulumda emeği geçenlere teşekkür etti.

İlk Sismik Veri Kaydı

EBYÜ Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden, Erzincan’ın büyük depremlerle anılan bir şehir olduğunu belirtti. "Enstitümüz, yaşadığımız coğrafyanın bir sonucudur," diyen Özden, Kahramanmaraş depremleri döneminde zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade etti. İlk sismik veri kaydının 15 Şubat 2025’te gerçekleştirildiğini söyleyen Özden, bu kaydın Yedisu fayının aletsel büyüklüğünün 4,9 olduğu bir depreme ait olduğunu belirtti.

Özden, "Topladığımız verinin herkesle paylaşılması çok önemli" diyerek, enstitünün amacının depreme ilişkin çeşitli aşamalara çözüm üretmek olduğunu vurguladı. Bu noktada, Yedisu bölgesindeki sismik aktivitelerin izlenmesi ve anlaşılmasının, bölgedeki deprem riskine karşı oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsündeki bilim insanları, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu faylarının kesiştiği Yedisu bölgesindeki sismik hareketleri izliyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsündeki bilim insanları, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu faylarının kesiştiği Yedisu bölgesindeki sismik hareketleri izliyor.