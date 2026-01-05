Türkiye’nin Yeni Derin Deniz Gücü: Çağrı Bey ve Yıldırım Göreve Hazırlanıyor

Türkiye’nin yeni mavi güçleri: Çağrı Bey ve Yıldırım göreve hazırlanıyor

Türkiye’nin enerji filosuna katılan ikiz derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım, Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu Ağalar İskelesi’nde kırmızı-beyaz olarak boyanıp son hazırlıkları yapılıyor. Gemilerin ön yan kısımlarına Türk bayrağı işlendi ve görev için son düzenlemeler tamamlanıyor.

Çağrı Bey Somali yolcusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Petrolleri bünyesine katılan ikizlerden Somali’ye gidecek olan Çağrı Bey Sondaj Gemisinin Taşucu Limanı’ndaki operasyonel hazırlık sürecinin bu ay içinde tamamlanması bekleniyor. Hazırlıkların bitmesinin ardından gemi, Somali’deki ilk sondaj operasyonu için hareket edecek.

Yıldırım Karadeniz yolcusu

Yıldırım, Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda görev yapan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemilerine katılacak. Yıldırım’ın ocak ayında Filyos Limanına hareket etmesi, burada kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından da mart ayı sonunda Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.

Teknik özellikler ve kapasite

İnşası 2024 yılında Güney Kore’de tamamlanan ikiz gemiler, 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olarak tanımlanıyor. Gemiler 228 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip olup, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Ayrıca helikopter pisti bulunuyor ve gemiler 200 personele yaşam alanı sağlıyor.

Çağrı Bey ve Yıldırım’ın görev bölgelerine yönelmeden önceki son durumları da limanda görüntülendi ve hazırlıklar hızla devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ FİLOSUNA KATILAN İKİZ DERİN DENİZ SONDAJ GEMİSİ ÇAĞRI BEY VE YILDIRIM KIRMIZI BEYAZ BOYANIRKEN SON HAZIRLIKLARIN YAPILDIĞI YAKIN ZAMANDA GÖREVE UĞURLANMASININ BEKLENDİĞİ BİLDİRİLDİ.