DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Türkiye’nin Yeni Derin Deniz Gücü: Çağrı Bey ve Yıldırım Göreve Hazırlanıyor

İkiz 7. nesil sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım, Taşucu'nda hazırlıklarını sürdürüyor; Çağrı Bey Somali'ye, Yıldırım Karadeniz'e uğurlanacak.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:42
Türkiye’nin Yeni Derin Deniz Gücü: Çağrı Bey ve Yıldırım Göreve Hazırlanıyor

Türkiye’nin yeni mavi güçleri: Çağrı Bey ve Yıldırım göreve hazırlanıyor

Türkiye’nin enerji filosuna katılan ikiz derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım, Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu Ağalar İskelesi’nde kırmızı-beyaz olarak boyanıp son hazırlıkları yapılıyor. Gemilerin ön yan kısımlarına Türk bayrağı işlendi ve görev için son düzenlemeler tamamlanıyor.

Çağrı Bey Somali yolcusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Petrolleri bünyesine katılan ikizlerden Somali’ye gidecek olan Çağrı Bey Sondaj Gemisinin Taşucu Limanı’ndaki operasyonel hazırlık sürecinin bu ay içinde tamamlanması bekleniyor. Hazırlıkların bitmesinin ardından gemi, Somali’deki ilk sondaj operasyonu için hareket edecek.

Yıldırım Karadeniz yolcusu

Yıldırım, Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda görev yapan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemilerine katılacak. Yıldırım’ın ocak ayında Filyos Limanına hareket etmesi, burada kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından da mart ayı sonunda Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.

Teknik özellikler ve kapasite

İnşası 2024 yılında Güney Kore’de tamamlanan ikiz gemiler, 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olarak tanımlanıyor. Gemiler 228 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip olup, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Ayrıca helikopter pisti bulunuyor ve gemiler 200 personele yaşam alanı sağlıyor.

Çağrı Bey ve Yıldırım’ın görev bölgelerine yönelmeden önceki son durumları da limanda görüntülendi ve hazırlıklar hızla devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ FİLOSUNA KATILAN İKİZ DERİN DENİZ SONDAJ GEMİSİ ÇAĞRI BEY VE YILDIRIM KIRMIZI...

TÜRKİYE'NİN ENERJİ FİLOSUNA KATILAN İKİZ DERİN DENİZ SONDAJ GEMİSİ ÇAĞRI BEY VE YILDIRIM KIRMIZI BEYAZ BOYANIRKEN SON HAZIRLIKLARIN YAPILDIĞI YAKIN ZAMANDA GÖREVE UĞURLANMASININ BEKLENDİĞİ BİLDİRİLDİ.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ FİLOSUNA KATILAN İKİZ DERİN DENİZ SONDAJ GEMİSİ ÇAĞRI BEY VE YILDIRIM KIRMIZI...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Emlakçılar Odası'nda 6. Olağan Genel Kurul: Atasoy ve Taştan Yarışıyor
2
Başiskele KALE Projeleriyle 2025’te Binlerce Aileye Dokundu
3
Kozan, Adana: Milyonluk Safkan İngiliz ve Arap Atlarının Üssü
4
V-NOTES (Kesisiz Cerrahi) ile Daha Hızlı İyileşme
5
Menteşe'de Deneyap Atölyeleriyle Geleceğin Mühendisleri Yetişiyor
6
Türkiye’nin Yeni Derin Deniz Gücü: Çağrı Bey ve Yıldırım Göreve Hazırlanıyor
7
Tekirdağ'da Palau Bayraklı 'White Line' Gemisi Karaya Oturdu — 3 Gündür Bekleyiş

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları