Ankara'da 'Matmazel' İddiası: Demetevler Metro'da Hayvanseverlerden ABB'ye Tepki

Ankara'da belediye görevlilerince öldüğü iddia edilen 'Matmazel' için Demetevler Metro'da toplanan hayvanseverler ABB'yi şeffaf olmamakla suçladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 23:17
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 23:23
Ankara'da metro istasyonunda belediye görevlileri tarafından öldürüldüğü iddia edilen 'Matmazel' isimli köpek için olayın olduğu yerde bir araya gelen hayvanseverler, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)'ne tepki gösterdi.

Yenimahalle'de yer alan Demetevler Metro İstayonu'nda belediye görevlileri tarafından darbedildiği ve yürüyen merdivenlere sıkıştırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki 'Matmazel', yapılan müdahalelere rağmen telef oldu.

ABB'ye yapılan ihbarlar üzerine belediye tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında köpeği darbettiği ileri sürülen görevliler geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Olayın yaşandığı istasyonun önünde bir araya gelen hayvanseverler, yaptıkları basın açıklamasında ABB'nin olayla ilgili şeffaf şekilde hareket etmediğini ve ihmali olduğunu ileri sürdü.

Haydar Özkan'ın açıklaması

Haydar Özkan, grup adına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Matmazel’i darbederek, metrodan çıkartılırken ölümüne neden olduğu iddia edilen kişilerin ve onlara bu cesareti veren, talimatı veren başkandan başlamak üzere bütün sorumluların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de soruyoruz. 10 ayda toplanan 41 bin 142 köpeğin 17 bin 790’ının öldüğü bildirilmektedir. Bu veri, toplanan köpeklerin yüzde 42’lik bölümüne tekabül etmektedir. 10 ayda 41 bin köpek topluyorsunuz, 17 bin 790’ı ölüyor. Bu da topladığınızın yüzde 42’sine tekabül ediyor yaklaşık olarak. Peki bu katliam değil de nedir. Bir tane can için bu kadar insan burada. Çocuklar burada, yaşlılar, gençler, herkes burada. Peki ya bu İl Özel İdare barınaklarında, belediye barınaklarında katledilen hayvanların hesabını kim verecek? Katledilen hayvanların vebalini nasıl vereceksiniz?"

