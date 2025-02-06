Türkiye Nüfusu 85,6 Milyonu Aştı: İstanbul'un Artışı Dikkat Çekiyor

Başkent Ankara, 5 milyon 864 bin 49; İzmir, 4 milyon 493 bin 242; Bursa, 3 milyon 238 bin 618; ve Antalya, 2 milyon 722 bin 103 kişi ile en kalabalık şehirler arasında yer aldı.

En Az Nüfusa Sahip İller

Öte yandan, Bayburt, 83 bin 676 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu. Bunu, 86 bin 612 kişi ile Tunceli; 91 bin 354 kişi ile Ardahan; 142 bin 617 kişi ile Gümüşhane; ve 156 bin 739 kişi ile Kilis takip etti.

Yaşlı Nüfus ve Ortanca Yaş Artışı

Türkiye'de 2007-2024 dönemi karşılaştırıldığında, yaşlı nüfusun artması ve ortanca yaşın yükselmesi dikkat çekiyor. 2024 yılında ortanca yaş 34,4 olarak kaydedildi. Sinop, 43,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olurken, Şanlıurfa 21,4 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak belirlendi.

Medeni Durum Analizleri

2009 ve 2024 yılları arasında yapılan araştırmalar, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlardan daha yüksek olduğunu, kadınlarda ise eşi ölenler ve boşananların oranının erkeklerden fazla olduğunu ortaya koydu. Çalışma çağındaki (15-64 yaş) nüfus oranı, 2007 yılı %66,5 iken 2024'te %68,4'e yükseldi.

Nüfus Yoğunluğu ve İllere Göre Dağılım

Türkiye genelinde bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 111 olarak belirlendi. Bu alanda en yüksek nüfus yoğunluğu İstanbul ile kilometrekareye 2.934 kişi düşerken, en az yoğunluk Tunceli ile 11 kişi olarak kayıtlara geçti.

2023-2024 yılları itibarıyla bazı illerin nüfusu şöyle:

Toplam: 85.664.944

İstanbul: 15.701.602

Ankara: 5.864.049

İzmir: 4.493.242

Bursa: 3.238.618

Antalya: 2.722.103

Bayburt: 83.676

Yeni verilere dayalı olarak Türkiye'nin demografik yapısı, yaşlanma oranı ve kentsel gelişimi hakkında önemli bilgiler sunuyor.