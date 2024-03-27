Bist 100
8.765,69 0%
DOLAR
32,23 0,18%
EURO
35,09 0,63%
ALTIN
2.246,2 0,18%

Türkiye nüfusu yaşlanıyor! TÜİK yaşlı nüfusla ilgili verileri paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait verileri içeren “İstatistiklerle Yaşlılık” isimli araştırmasındaki verileri paylaştı. Verilere göre, Türkiye’de genel nüfus içerisinde, yaşlı nüfusun artmış olduğu görülüyor.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 11:14
Türkiye nüfusu yaşlanıyor! TÜİK yaşlı nüfusla ilgili verileri paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 verilerinin yer aldığı “İstatistiklerle Yaşlılık” çalışmasında yer almakta olan bilgileri kamuoyu ile paylaştı. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, 65 yaş ve üstü kişi sayısının yükseldiği ve genel nüfusa olan oranının arttığı görülüyor.

Verilere göre, 65 yaş ve üstü kişi sayısının 2018 yılında yaklaşık 7 milyon 186 bin olduğu, 2023’te ise bu sayının yüzde 21.4 oranında artarak yaklaşık 8 milyon 722 bin kişiye çıktığı görülüyor. Son verilere göre 65 yaş ve üstü nüfusun yüzde 44.5’ini erkekler, yüzde 55.5’ini ise kadınlar oluşturmakta.

“Türkiye nüfusu giderek yaşlanıyor”

Elde edilen verilere göre uzmanlar, bu rakamların ilerleyen yıllarda artacağına dikkat çekiyor. 2023 verilerine göre 65 yaş ve üstü kişi sayısının genel nüfusa oranı yüzde 10.2 civarında. Ancak bu oranın 2030’da yüzde 12.9’a, 2040’ta ise yüzde 16.3’e çıkması bekleniyor. Şimdiye kadar elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile 2080 yılında ise yaşlı nüfusun genel nüfusa olan oranının yüzde 25’lere kadar yükselmesi beklenmekte. Bu durum, Türkiye’nin nüfus yapısının da giderek değiştiğine işaret ediyor.

Dünyada 67. sırada 

Türkiye, TÜİK tarafından paylaşılan bu verilere göre dünyada, yaşlı nüfus olarak 184 ülke arasında 76. sırada yer alıyor. En yüksek yaşlı nüfus oranın sahip ülkeler ise Japonya, İtalya ve Finlandiya olarak biliniyor.

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç kredilerinde balon patladı! 100.000 TL çekenin cebinden artık bu rakam çıkacak!

İhtiyaç kredilerinde balon patladı! 100.000 TL çekenin cebinden artık bu rakam çıkacak!

Devlete borcu olanlara müjde! Borçlara yapılandırma geldi geliyor

Devlete borcu olanlara müjde! Borçlara yapılandırma geldi geliyor

Parasını buna yatıran yandım Allah diyecek! Selçuk Geçer piyasaların pimini çekti

Parasını buna yatıran yandım Allah diyecek! Selçuk Geçer piyasaların pimini çekti

Milyonlarca haneye müjde geldi! 1.635 TL başvuranın yanına kar kalacak

Milyonlarca haneye müjde geldi! 1.635 TL başvuranın yanına kar kalacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak
3
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var
4
Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı, anjiyo olacak
5
Akaryakıt fiyatlarında büyük şok! Tamamen değişiyor: 30 Nisan'a kadar süre verildi
6
AKP’nin büyük Ankara mitingi bugün
7
Devlet o kişilere artık ehliyet vermeyecek! Milyonların hayalini suya düşüren karar

Milyonlarca haneye müjde geldi! 1.635 TL başvuranın yanına kar kalacak

Akbank çalışana da promosyon veriyor! Başvurana 7500 TL promosyon ödemesi

Reklamlardaki kızarmış tavuğun sırrı açığa çıktı! Meğer nar gibi kızarmasını bu sağlıyormuş

Aurası en yüksek 3 burç belli oldu! Çekicilikleri metrelerce öteden belli oluyor

Zam bombardımanına indirim arası! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklara müjde geldi

İhtiyaç kredilerinde balon patladı! 100.000 TL çekenin cebinden artık bu rakam çıkacak!

Aile Bakanlığı yeni personel alımını başlattı! En az lise mezunu, KPSS puanı ile

Devlete borcu olanlara müjde! Borçlara yapılandırma geldi geliyor

Ay sonunu getiremeyen emekliye 15.000 TL nakit! 4A 4B 4C'liye 5 dakikada yatacak

Bankalar kredi vanasını açtı! 50.000 TL'ye flaş faiz oranı: Bu akşam değiştirildi

Bu ikisi beraber yendiğinde unutkanlığa meydan okuyor! Sadece unutmayı unutacaksınız

Parasını buna yatıran yandım Allah diyecek! Selçuk Geçer piyasaların pimini çekti