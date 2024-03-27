Türkiye nüfusu yaşlanıyor! TÜİK yaşlı nüfusla ilgili verileri paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 verilerinin yer aldığı “İstatistiklerle Yaşlılık” çalışmasında yer almakta olan bilgileri kamuoyu ile paylaştı. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, 65 yaş ve üstü kişi sayısının yükseldiği ve genel nüfusa olan oranının arttığı görülüyor.

Verilere göre, 65 yaş ve üstü kişi sayısının 2018 yılında yaklaşık 7 milyon 186 bin olduğu, 2023’te ise bu sayının yüzde 21.4 oranında artarak yaklaşık 8 milyon 722 bin kişiye çıktığı görülüyor. Son verilere göre 65 yaş ve üstü nüfusun yüzde 44.5’ini erkekler, yüzde 55.5’ini ise kadınlar oluşturmakta.

“Türkiye nüfusu giderek yaşlanıyor”

Elde edilen verilere göre uzmanlar, bu rakamların ilerleyen yıllarda artacağına dikkat çekiyor. 2023 verilerine göre 65 yaş ve üstü kişi sayısının genel nüfusa oranı yüzde 10.2 civarında. Ancak bu oranın 2030’da yüzde 12.9’a, 2040’ta ise yüzde 16.3’e çıkması bekleniyor. Şimdiye kadar elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile 2080 yılında ise yaşlı nüfusun genel nüfusa olan oranının yüzde 25’lere kadar yükselmesi beklenmekte. Bu durum, Türkiye’nin nüfus yapısının da giderek değiştiğine işaret ediyor.

Dünyada 67. sırada

Türkiye, TÜİK tarafından paylaşılan bu verilere göre dünyada, yaşlı nüfus olarak 184 ülke arasında 76. sırada yer alıyor. En yüksek yaşlı nüfus oranın sahip ülkeler ise Japonya, İtalya ve Finlandiya olarak biliniyor.