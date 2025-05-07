Türkiye-Özbekistan Ortak Çalışma Komisyonu Toplantısı Taşkent'te Gerçekleşti

Türkiye-Özbekistan Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısı Taşkent'te

Taşkent'te, Türkiye-Özbekistan Ortak Çalışma Komisyonu'nun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Özbekistan Yoksulluğu Azaltma ve İstihdam Bakanı Batır Zahidov başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Yoksulluğu Azaltma ve İstihdam Bakanlığı binasında düzenlendi.

İşbirliklerinin Güçlendirilmesi

Açılış konuşmasını yapan Işıkhan, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Ülkelerimiz arasındaki giderek artan ilişkiler doğrultusunda, istihdam ve sosyal güvenlik mekanizmalarının güçlenmesi ortak hedefimizdir" dedi.

Işıkhan, 2022'de imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde çalışma ve istihdam alanlarında karşılıklı bilgi değişimi ve sosyal hakları geliştirecek adımları attıklarını belirtti. Ortak Çalışma Komisyonu'nun kurulmasına ilişkin bilgi vererek, bu toplantıların bakanlıklar arası işbirliğini güçlendirmekte önemli bir araç olduğunu kaydetti.

Somut Adımlar ve Eylem Planı

Görüşmelerin ardından gelecekte imzalanacak iki yıllık eylem planının, işbirliklerinin derinleşmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Işıkhan, "Bakanlar olarak işbirliği protokolü ve eylem planının uygulanmasını sıkı bir şekilde takip edeceğiz" dedi.

İki ülke arasındaki sosyal güvenlik anlaşmasının onaylanması konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Işıkhan, bu anlaşmanın sosyal güvenlik alanındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlayacağını ifade etti. Işıkhan, "Görev alanımıza giren her konuda Özbekistan ile bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaktan ve vatandaşlarımıza en yüksek faydayı sağlayacak faaliyetleri değerlendirmekten memnuniyet duyarız" dedi.

İki Ülke Arasındaki İşbirliğinin Gelişimi

Zahidov ise, son yıllarda iki ülke bakanlıkları arasındaki ilişkilerin hızlı bir gelişim gösterdiğini belirterek, Türkiye ile çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımına özel önem verdiklerini ifade etti. Ortak Çalışma Komisyonu toplantısının bu çabaların somut bir örneği olduğunu vurguladı.

Protokol İmza Töreni