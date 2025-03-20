Türkiye, Pakistan ve Arakan'a Ramazan Yardımı Gönderdi

Türkiye Diyanet Vakfı ve TİKA, Pakistan ve Arakan'da ramazan yardımları gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerini sevindirdi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 23:11
Türkiye, Pakistan ve Arakan'a Ramazan Yardımı Gönderdi

Türkiye'den Ramazan Yardımları

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Pakistan ve Myanmar'ın Arakan eyaletinde gerçekleştirilen ramazan yardımı faaliyetleri, bölge halkınca memnuniyetle karşılandı.

Pakistan'da Yetimlere Yardım

TDV, ramazan dolayısıyla Pakistan'ın Rawalpindi kentinin Barma Town bölgesinde yetim çocuklara yönelik yardım programı düzenledi. Program kapsamında 100 yetim çocuğa okul çantası, kırtasiye malzemeleri, bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarına vurgu yaparak, Türkiye ve Pakistan'ı "birbirini çok seven iki kardeş ülke" olarak niteledi.

Neziroğlu, Türk kuruluşlarının Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine yönelik öğrenci bursu ve mesleki eğitim desteğini sürdürdüğünü belirtti. Etkinliğe Din Hizmetleri Müşaviri Abdurrahman Akkuş ve Pakistan’daki Türk iş insanları da katıldı.

Arakanlı Müslümanlara Gıda Yardımı

TİKA, Myanmar’ın Arakan eyaletinde zor şartlar altında yaşayan Müslümanlara yönelik insani yardımlarını sürdürüyor. Ramazan ayı kapsamında, iç çatışmalar nedeniyle kamplarda yaşam mücadelesi veren 1700 aileye temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri ulaştırıldı.

Bölge halkı, Türkiye’nin desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, TİKA aracılığıyla Türkiye’ye teşekkür ve selamlarını iletti. TİKA yetkilileri, kriz bölgelerindeki insani yardım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Myanmar’da Arakanlı Müslümanların temel gıda ve barınma ihtiyaçları için desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından ramazan dolayısıyla Pakistan'ın Rawalpindi kentinin Barma Town bölgesinde yetim çocuklara yönelik yardım programı düzenledi. Programa Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından ramazan dolayısıyla Pakistan'ın Rawalpindi kentinin Barma Town bölgesinde yetim çocuklara yönelik yardım programı düzenledi. Programa Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu katıldı.

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