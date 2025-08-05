Türkiye Pavyonu, Türkmenistan'daki BM Toplantısında Yoğun İlgi Gösteriyor

Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen Birleşmiş Milletlerin (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısında Türkiye'nin pavyonu, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

LLDC toplantısı çerçevesinde Avaza'daki fuar alanında birçok ülkenin pavyonu kurulurken, Türkiye'nin pavyonu, dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcıların yoğun ilgisini üzerine çekti.

Pavyonlarda Türkiye ile ilgili broşürler ve video gösterimleri yer alıyor. Ayrıca, pavyonda yer alan ekranda "Türkiye seni bekliyor" yazısı dikkat çekiyor. Tanıtım filmlerinde Türkiye'nin doğal güzellikleri ve Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili siyasi ilişkiler katılımcılara sunuluyor.

Pavyonu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Atagulıyev, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raev, Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abdukhakimov ve Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile birçok diplomat ziyaret etti.

Pavyon, toplantının sona ereceği 8 Ağustos'a kadar açık kalacak.

Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen Birleşmiş Milletlerin (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısındaki fuar alanında kurulan Türkiye pavyonu, katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Pavyonu, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov (sağda) ziyaret etti.

Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen Birleşmiş Milletlerin (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısındaki fuar alanında kurulan Türkiye pavyonu, katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Pavyonu, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov (sağda) ziyaret etti.