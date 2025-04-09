Türkiye-Şili 2. Dönem KEK Toplantısı 27 Yıl Sonra Yapıldı

Önemli Ekonomik Adımlar

Türkiye-Şili 2. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, 27 yıl aradan sonra, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren eşbaşkanlığında gerçekleştirildi.

Karşılıklı Yatırımlar ve Ticaret Hacmi

Toplantıda, Türkiye ve Şili arasında karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin artırılması için önemli kararlar alındı. Ekonomik ve mali işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla birçok sektörde işbirliğini daha ileriye taşıyacak mutabakatlar sağlandı.

Protokol İmzalandı

Toplantının ardından, ticaret, yatırımlar, sanayi, savunma, tarım, sivil havacılık, enerji ve kültür alanlarını kapsayan "Türkiye-Şili 2. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolü" imzalandı. Bu önemli adım, iki ülkenin ekonomik ilişkilerini derinleştirmek adına atılmış bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.

Türkiye-Şili 2. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, 27 yıl sonra, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda) ve Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren'in (solda) eşbaşkanlıklarında gerçekleştirildi.

Türkiye-Şili 2. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, 27 yıl sonra, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda) ve Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren'in (solda) eşbaşkanlıklarında gerçekleştirildi.