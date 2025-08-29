DOLAR
Türkiye-Suriye'de Aktarmasız Kara Yolu Taşımacılığı 13 Yıl Sonra Yeniden Başladı

Cilvegözü'nden başlayan aktarmasız kara yolu taşımacılığı 13 yıl sonra yeniden başladı; ilk geçişlerde Mersin-Halep ve İdlib-Mersin rotaları kullanıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:30
Türkiye-Suriye'de Aktarmasız Kara Yolu Taşımacılığı 13 Yıl Sonra Yeniden Başladı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İlk tırlar Cilvegözü'nden geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suriye arasında aktarmasız uluslararası kara yolu taşımacılığının 13 yıl aradan sonra yeniden başladığını bildirdi.

"Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan dün 4 tır Mersin'den Halep'e, 3 tır İdlib'den Mersin'e gitmek üzere geçiş yaptı."

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki kara yolu taşımacılığının bir süre aktarmalı olarak gerçekleştirildiğini hatırlattı. 2011'de Suriye'de başlayan iç karışıklığın taşıma faaliyetlerini önce durma noktasına getirdiğini, akabinde tamamen durduğunu

Uzun yıllar boyunca sınır kapısındaki yüklerin aktarma yoluyla taşındığını belirten Uraloğlu, Aralık 2024'te yaşanan gelişmeler sonrasında taşımalara yeniden başlamak üzere sürecin başlatıldığını söyledi.

Uraloğlu, bu kapsamda 27-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Suriye ile kara yolu taşımacılığı alanında mutabakat zaptı imzalandığını; ardından 9 Temmuz'da Cilvegözü Sınır Kapısı'nda teknik düzeyde toplantı yapılarak geçiş şartlarının belirlendiğini açıkladı. "Artık sahada bu süreci başlattık" ifadesini kullandı.

Taşımaların yeniden başlamasıyla birlikte Türk ve Suriye plakalı taşıtların sınırda yük aktarmaya gerek kalmadan doğrudan varış noktalarına ulaşacağına dikkat çeken Uraloğlu, taşıma hacimlerindeki artışa işaret etti: "Ağustos 2024 ile Ağustos 2025'i kıyasladığımızda Suriye'ye yönelik taşımalarımızda yüzde 50 artış yaşandı."

Uraloğlu, Suriye güzergahının yeniden açılmasının bölgesel ulaşımı hızlandıracağına vurgu yaparak, Hatay, Gaziantep ve Mersin gibi kentlerden Ürdün ve Suudi Arabistan'a ulaşımın daha hızlı ve ekonomik hale geleceğini, bunun sadece ihracatçılara değil bölge ekonomisine de canlılık kazandıracağını belirtti.

