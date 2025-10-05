Türkiye ve 7 Ülke: Trump'ın Gazze Ateşkes Planına Ortak Açıklama

Türkiye ile 7 ülkenin dışişleri bakanları, Trump'ın Gazze ateşkes planını ve Hamas'ın adımlarını memnuniyetle karşıladı; derhal ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve müzakerelerin başlatılmasını vurguladılar.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:18
Türkiye ve 7 Ülke: Trump'ın Gazze Ateşkes Planına Ortak Açıklama

Türkiye ve yedi ülke Trump'ın Gazze ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik önerisi ve Hamas'ın bu öneri kapsamında attığı adımları ortak bir açıklamayla destekledi.

Ortak açıklamanın ana maddeleri

Açıklamada, Hamas'ın öneride yer alan saldırıların derhal sona erdirilmesi, hayatta olan veya hayatını kaybetmiş tüm esirlerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılması yönündeki adımları memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Ateşkesin sağlanması ve insani önlemler

Dışişleri bakanları, önerinin uygulanmasına yönelik çabaları desteklemeye ve Gazze'deki saldırıların derhal sona erdirilmesine ilişkin kararlılıklarını yineledi. Ortak açıklamada, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaşması, Filistinlilerin yerlerinden edilmemesi, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasının önemine vurgu yapıldı.

Güvenlik mekanizmaları, yeniden inşa ve barış hedefi

Bakanlar, Gazze ile Batı Şeria'nın birleştirilmesini güvence altına alacak kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, tüm tarafların güvenliğini sağlayacak bir güvenlik mekanizmasının tesis edilmesi, İsrail'in bölgeden tam çekilmesi, Gazze'nin yeniden inşası ve iki devletli çözüm temelinde adil barış yolunun oluşturulması hususlarında ortak kararlılıklarını dile getirdiler.

Hamas ve İsrail'in tepkileri

Açıklamada, Hamas'ın Gazze'nin idaresini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici Filistin İdari Komitesine devretmeye hazır olduğunu bildirmesi memnuniyetle karşılandı ve planın tüm unsurlarını ele almak üzere müzakerelerin derhal başlaması gerektiği kaydedildi.

Metinde ayrıca, Hamas'ın "Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini" açıkladığı hatırlatıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise şu ifadenin yer aldığı belirtildi: "İsrail, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını öngören Trump'ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor."

İLGİLİ HABERLER

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
2
Gazze'de Açlık Kurbanı: Beyin Atrofili 10 Yaşındaki Nafız 8 Kiloya Düştü
3
İBB'nin 'Gezi İstanbul' Projesinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2'si Çocuk 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
5
İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Yürüyüşü Nedeniyle Yollar Kapatıldı
6
Gaziantep'te Koruyucu Aile Seferberliği Başladı
7
Bekir Turunç Sumud Filosu'ndan Döndü: Mersin'de Çiçeklerle Karşılama

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde