Türkiye ve 7 Ülke: Trump'ın Gazze Ateşkes Planına Ortak Açıklama

Türkiye ve yedi ülke Trump'ın Gazze ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik önerisi ve Hamas'ın bu öneri kapsamında attığı adımları ortak bir açıklamayla destekledi.

Ortak açıklamanın ana maddeleri

Açıklamada, Hamas'ın öneride yer alan saldırıların derhal sona erdirilmesi, hayatta olan veya hayatını kaybetmiş tüm esirlerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılması yönündeki adımları memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Ateşkesin sağlanması ve insani önlemler

Dışişleri bakanları, önerinin uygulanmasına yönelik çabaları desteklemeye ve Gazze'deki saldırıların derhal sona erdirilmesine ilişkin kararlılıklarını yineledi. Ortak açıklamada, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaşması, Filistinlilerin yerlerinden edilmemesi, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasının önemine vurgu yapıldı.

Güvenlik mekanizmaları, yeniden inşa ve barış hedefi

Bakanlar, Gazze ile Batı Şeria'nın birleştirilmesini güvence altına alacak kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, tüm tarafların güvenliğini sağlayacak bir güvenlik mekanizmasının tesis edilmesi, İsrail'in bölgeden tam çekilmesi, Gazze'nin yeniden inşası ve iki devletli çözüm temelinde adil barış yolunun oluşturulması hususlarında ortak kararlılıklarını dile getirdiler.

Hamas ve İsrail'in tepkileri

Açıklamada, Hamas'ın Gazze'nin idaresini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici Filistin İdari Komitesine devretmeye hazır olduğunu bildirmesi memnuniyetle karşılandı ve planın tüm unsurlarını ele almak üzere müzakerelerin derhal başlaması gerektiği kaydedildi.

Metinde ayrıca, Hamas'ın "Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini" açıkladığı hatırlatıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise şu ifadenin yer aldığı belirtildi: "İsrail, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını öngören Trump'ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor."