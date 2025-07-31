Türkiye ve Gabon Arasında 8 Anlaşma İmzalandı

Türkiye ve Gabon Arasında Tarihi Anlaşmalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla önemli anlaşmalara imza attı. İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından yapılan bu anlaşmalar, iki ülke için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

İmzalanan Anlaşmaların Detayları

İmza töreninde, şu anlaşmalar dikkat çekti:

Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti arasında gerçekleştirilen bu anlaşma, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gabon Milli Savunma Bakanı Brigitte Onkanowa tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti arasında gerçekleştirilen bu anlaşma, ile Gabon Milli Savunma Bakanı tarafından imzalandı. Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü: Aynı şekilde, askeri sağlık alanında iş birliğini pekiştiren bu protokol de imzalandı.

Aynı şekilde, askeri sağlık alanında iş birliğini pekiştiren bu protokol de imzalandı. Nakdi Yardım Uygulama Protokolü: Bu protokol de iki ülke arasında ekonomik destek sağlamak amacıyla imzalandı.

Bu protokol de iki ülke arasında ekonomik destek sağlamak amacıyla imzalandı. Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı: Türkiye'nin enerji alanındaki iş birliklerini artırmak adına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gabon Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Philippe Tonangoye tarafından imzalandı.

Türkiye'nin enerji alanındaki iş birliklerini artırmak adına, ile Gabon Su ve Enerjiye Erişim Bakanı tarafından imzalandı. Hidrokarbonlar Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı: Enerji iş birliklerini derinleştiren bu anlaşma da kaydedildi.

Enerji iş birliklerini derinleştiren bu anlaşma da kaydedildi. Madencilik Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı: Gabon'un maden kaynaklarının değerlendirilmesi için bir adım atıldı.

Gabon'un maden kaynaklarının değerlendirilmesi için bir adım atıldı. Protokol Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Gabon Dışişleri Bakanı Michel Regis Onanga Ndiaye tarafından imzalandı.

ile Gabon Dışişleri Bakanı tarafından imzalandı. Eğitim, Mesleki ve Teknik Eğitim Anlaşması: İki ülkenin eğitim alanındaki iş birliklerini artırmayı hedefleyen bu anlaşma da imzalandı.

Bütün bu anlaşmalar, Türkiye ve Gabon'un çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmek ve her iki ülkenin yararına yeni fırsatlar sunmak adına atılmış önemli adımlardır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema (solda) huzurunda, iki ülke arasında ortak anlaşmalar imzalandı. Bu kapsamda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 2) ile Gabon Milli Savunma Bakanı Brigitte Onkanowa (sol 2) tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema (solda) huzurunda, iki ülke arasında ortak anlaşmalar imzalandı. Bu kapsamda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 2) ile Gabon Milli Savunma Bakanı Brigitte Onkanowa (sol 2) tarafından imzalandı.