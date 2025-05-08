Türkiye ve Irak Arasında 11 Önemli Anlaşma İmzalandı

Türkiye ile Irak arasında, göç, eğitim, uyuşturucuyla mücadele, afet ve acil durum yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma sanayisi, yükseköğretim, metroloji ve hukuk alanlarında toplamda 11 önemli anlaşma imzalandı.

Bu anlaşmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani arasındaki baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından gerçekleştirildi.

İmzalanan Anlaşmalar

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı arasında, "Irak Uyruklu Kişilerin Gönüllü Geri Dönüş ve Yeniden Uyumları Hakkında Standart Uygulama Prosedürleri Anlaşması" imzalandı. Anlaşmaya, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür Vekili Ahmet Küçükikiz ile Irak tarafında Safa Hüseyin Ahmed imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasında da Eğitim İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası imzalandı. Tümgeneral Nail İlbey ile Korgeneral Ziyad Taha Ali El Abbasi tarafından atılan imzalarla birlikte, iki ülke arasındaki eğitim iş birliği güçlenmiş oldu.

Uyuşturucu ile mücadele alanında ise, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Ticareti ile Mücadele Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi tarafından imzalanan bu anlaşma, iki ülkenin güvenliğini artırma hedefini taşıyor.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kriz ve Afet Yönetimi Ulusal Merkezi arasında da acil durum yönetimi alanında bir Mutabakat Zaptı imzalandı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi bu anlaşmaya da imza attılar.

Bilgi ve iletişim alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı arasında bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan ile Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad bu protokole imzalarını attı.

Dahası, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Irak Cumhuriyeti Planlama Bakanlığı arasında Metroloji İşbirliği alanında bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin bu anlaşmayı imzaladılar.

Türkmenleri için büyük bir adım olarak, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Irak Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında Türk Üniversiteleri'nin Irak’ta Şube ve Eğitim Programlarının Açılmasıyla İlgili bir mutabakat zaptı imzalandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad bu anlaşmaya imza attı.

Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Irak Cumhuriyeti Askeri Sanayii Komisyonu arasında Savunma Sanayii Alanında Yerlileştirmeye Yönelik bir mutabakat muhtırası imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Başbakanı Askeri Sanayii Danışmanı Mustafa Ati Hassan bu anlaşmayı onayladı.

Bu anlaşmalar, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğini pekiştirerek, her iki ülkenin ulusal güvenliğine ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak önemli adımlardır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin (solda) baş başa ve heyetlerarası görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin (solda) baş başa ve heyetlerarası görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.