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Türkiye ve Irak Güvenlik Mekanizması Görüşmesi: PKK tehdidi ve Erdoğan ziyareti görüşüldü

Türkiye ve Irak arasında gerçekleştirilen Güvenlik Mekanizması Görüşmesi'nde, PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi oluşturduğu vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin başarısı için tarafların ortak çaba göstereceği belirtildi

Yayın Tarihi: 15.03.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:25
Türkiye ve Irak Güvenlik Mekanizması Görüşmesi: PKK tehdidi ve Erdoğan ziyareti görüşüldü

Türkiye ve Irak arasında gerçekleştirilen Güvenlik Mekanizması Görüşmesi'nde, PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi olduğu ortak bir sonuç bildirisiyle teyit edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinin başarısı için tarafların ortak çaba göstereceği belirtildi.

Türkiye ve Irak arasında gerçekleştirilen Güvenlik Mekanizması Görüşmesi'nde, tarafların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinin başarısı için tüm çabaların ortaya konacağını teyit ettiği belirtildi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin muhtelif kulvarlarında yapısal çerçeveyi oluşturmak ve düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verildiği ifade edildi.

Bildiride, PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altı çizilirken, bu örgütün Irak topraklarında mevcudiyet göstermesinin Irak Anayasası’nı ihlal ettiği ifade edildi.

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK’nın Irak’ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararın ilk kez kamuoyuyla paylaşıldığına dikkat çekilen bildiride, PKK'nın Irak topraklarını kullanarak Türkiye’yi hedef aldığı vurgulandı.

Görüşmelerde, tarafların Gazze'deki katliamlara ve bölgedeki sınamalara ilişkin görüşlerini paylaştığı ve Filistin davasının desteklenmesi konusunda güçlü iradelerini teyit ettiği kaydedildi.

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Türkiye ve Irak Güvenlik Mekanizması Görüşmesi: PKK tehdidi ve Erdoğan ziyareti görüşüldü

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