Türkiye ve Kazakistan Arasındaki Stratejik Ortaklık Derinleşiyor

Türkiye ve Kazakistan, Stratejik İşbirliğini Güçlendiriyor

Türkiye ve Kazakistan, gelişmiş stratejik ortaklık ilişkilerini daha da derinleştirme konusunda hemfikir oldu. Kazakistan’ın başkenti Astana'da gerçekleşen ikili siyasi istişare toplantısında, Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nuh Yılmaz ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alibek Bakayev eş başkanlık etti.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Toplantıda, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da yer aldı. İki ülke arasında ticaret, ekonomi, yatırım, kültürel ve insani alanlarda işbirliğine dair meseleler masaya yatırıldı. Türkiye tarafı, Kazakistan’ın tarım sektöründeki büyük projelere yatırım yapma isteğini dile getirdi.

Uluslararası ve Bölgesel Gündem

Taraflar, uluslararası ve bölgesel gündem hakkında görüş alışverişinde bulundu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde işbirliklerinin sürdürülmesini vurguladı.

TİKA Ziyareti ve Toplantı Sonuçları

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan temasları kapsamında TİKA’nın Astana Program Koordinatörlüğünü de ziyaret etti. Burada, Koordinatör Hüseyin Hikmet Özdenoğlu ile görüşerek, TİKA’nın Kazakistan’daki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bu toplantı, Türkiye ve Kazakistan arasındaki kardeşlik ilişkilerini pekiştirirken, stratejik ortaklıklarını daha da derinleştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye ile Kazakistan arasında ikili siyasi istişare toplantısı yapıldı. Toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda) ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev’in (sağda) eş başkanlığında gerçekleşti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye ile Kazakistan arasında ikili siyasi istişare toplantısı yapıldı. Toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda) ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev’in (sağda) eş başkanlığında gerçekleşti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye ile Kazakistan arasında ikili siyasi istişare toplantısı yapıldı. Toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda) ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev’in (sağda) eş başkanlığında gerçekleşti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye ile Kazakistan arasında ikili siyasi istişare toplantısı yapıldı. Toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda) ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev’in (sağda) eş başkanlığında gerçekleşti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye ile Kazakistan arasında ikili siyasi istişare toplantısı yapıldı. Toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda) ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev’in (sağda) eş başkanlığında gerçekleşti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye ile Kazakistan arasında ikili siyasi istişare toplantısı yapıldı. Toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda) ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev’in (sağda) eş başkanlığında gerçekleşti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye ile Kazakistan arasında ikili siyasi istişare toplantısı yapıldı. Toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda) ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev’in (sağda) eş başkanlığında gerçekleşti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye ile Kazakistan arasında ikili siyasi istişare toplantısı yapıldı. Toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda) ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev’in (sağda) eş başkanlığında gerçekleşti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye ile Kazakistan arasında ikili siyasi istişare toplantısı yapıldı. Toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda) ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev’in (sağda) eş başkanlığında gerçekleşti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye ile Kazakistan arasında ikili siyasi istişare toplantısı yapıldı. Toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda) ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev’in (sağda) eş başkanlığında gerçekleşti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye ile Kazakistan arasında ikili siyasi istişare toplantısı yapıldı. Toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda) ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev’in (sağda) eş başkanlığında gerçekleşti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye ile Kazakistan arasında ikili siyasi istişare toplantısı yapıldı. Toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda) ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev’in (sağda) eş başkanlığında gerçekleşti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye ile Kazakistan arasında ikili siyasi istişare toplantısı yapıldı. Toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda) ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev’in (sağda) eş başkanlığında gerçekleşti.