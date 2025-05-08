Türkiye ve KKTC Ortak Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Türkiye ve KKTC Ortak Deprem Tatbikatı Ankara'da Yapıldı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından ortaklaşa düzenlenen "Türkiye-KKTC DAK Tatbikatı 2025", Ankara'da gerçekleştirildi. Tatbikat, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı bünyesinde icra edildi.

Tatbikata Katılım ve Amaç

KKTC'den 10 askeri ve 7 sivil savunmadan oluşan toplam 17 personelin katıldığı tatbikatta, DAK Bölüğü tarafından doğal afet durumlarına müdahale eğitiminin geliştirilmesi ve iki ülke personeli arasında ortak harekat kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen Faaliyetler

Tatbikat kapsamında, helikopterle kazazede tahliyesi, kaybolmalarda arama kurtarma, kazalarda arama kurtarma ve depremde arama kurtarma gibi kritik tatbikatlar gerçekleştirildi. Bu aktiviteler, iki ülkenin personeli arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmayı amaçlıyor.

Hazırlık Süreci ve Fiili Safha

Tatbikata yönelik hazırlık ve eğitimler 4 Mayıs'ta başlamış olup, tatbikatın fiili safhası ise bugün gerçekleştirildi. Bu önemli faaliyet, Türkiye ve KKTC arasındaki işbirliğini güçlendirme noktasında büyük bir adım oldu.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından ortaklaşa düzenlenen "Türkiye-KKTC DAK Tatbikatı 2025" Ankara'da yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen tatbikata, KKTC'den 10 askeri, 7 sivil savunma olmak üzere 17 personel katılım sağladı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından ortaklaşa düzenlenen "Türkiye-KKTC DAK Tatbikatı 2025" Ankara'da yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen tatbikata, KKTC'den 10 askeri, 7 sivil savunma olmak üzere 17 personel katılım sağladı.