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Türkiye ve Kosova Arasında Askeri Sağlık İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye ve Kosova arasında askeri sağlık alanında önemli bir işbirliği protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:01
Türkiye ve Kosova Arasında Askeri Sağlık İşbirliği Protokolü İmzalandı

Askeri Sağlık Alanında Yeni Bir Adım

Türkiye ile Kosova, askeri sağlık alanında yapılan işbirliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir protokole imza attı.

Milli Savunma Bakanları Bir Araya Geldi

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen bu anlaşma, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci arasında yapıldı. İki bakan, SAHA EXPO 2024 etkinliğinin ikinci gününde bir araya geldi.

Protokolün Detayları

İmzalanan protokol, iki ülkenin askeri sağlık alanındaki eğitim ve işbirliğini kapsıyor. Bu anlaşma, iki ülkenin savunma işbirliğini daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Türkiye ve Kosova, askeri sağlık alanındaki ortak projelerle, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve personel eğitimi konularında bilgi paylaşımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türkiye ile Kosova arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü imzalandı. Milli...

Türkiye ile Kosova arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci günü etkinlikleri çerçevesinde, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci (solda) ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Güler ve Maqedonci, iki ülkenin askeri sağlık alanındaki eğitim ve işbirliği protokolünü imzaladı.

Türkiye ile Kosova arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü imzalandı. Milli...

Türkiye ile Kosova arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci günü etkinlikleri çerçevesinde, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci (solda) ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Güler ve Maqedonci, iki ülkenin askeri sağlık alanındaki eğitim ve işbirliği protokolünü imzaladı.

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