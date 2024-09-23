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Türkiye ve Libya Arasında Güvenlik İşbirliği Gelişmeleri

Büyükelçi Begeç, Libya İçişleri Bakanı ile güvenlik işbirliğini ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 21:20
Türkiye ve Libya Arasında Güvenlik İşbirliği Gelişmeleri

Güvenlik İşbirliği İçin Önemli Görüşme

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Büyükelçilikten Resmi Açıklama

Trablus Büyükelçiliği'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Begeç’in Trablusi’ye gerçekleştirdiği nazik ziyaretin detaylarına yer verildi. Görüşmenin kapsamı, Libya'nın güvenliğini ve istikrarını artırmaya yönelik konular etrafında şekillendi.

Libya'nın Güvenliği İçin Türkiye'nin Rolü

Libya İçişleri Bakanlığı’ndan gelen yazılı açıklamada, iki liderin, ülkelerin güvenlik işbirliklerini geliştirme yollarını ele aldıkları belirtildi. Bakan Trablusi, Türkiye'nin Libya polisine yönelik yürüttüğü eğitim ve donanım desteklerinden de övgüyle bahsetti.

Bu gibi görüşmelerin, iki ülkenin karşılıklı güvenlik işbirliği ve istikrarı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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