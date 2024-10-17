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Türkiye ve Macaristan Kültür Yılı Etkinlikleri

Kurtulmuş ve Köver, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinliklerine katıldı ve ilişkileri güçlendirme vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:43
Türkiye ve Macaristan Kültür Yılı Etkinlikleri

Türkiye ile Macaristan Kültür Yılı Etkinlikleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı László Kövér, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" etkinliklerine katıldılar. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen fotoğraf sergisi ve müzik dinletisi büyük ilgi gördü.

Ortak Basın Toplantısı ve Sergi Ziyareti

Kurtulmuş ve Kövér, TBMM'de gerçekleştirilen ortak basın toplantısının ardından, Şeref Holü'ne geçerek Türk-Macar fotoğraf sergisini gezdiler. Burada, TBMM Arşivi'nden gelen belgelerin yanı sıra, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Macaristan parlamento binası tarihiyle ilgili görseller de sergilendi.

15 Temmuz Anısı ve Genel Kurul Ziyareti

İki lider, etkinlikler sonrası FETÖ’nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Meclis alanına karanfil bırakarak anma gerçekleştirdiler. Ardından, TBMM Genel Kurulu'nu ziyaret edip, milletvekillerini selamladılar ve Genel Kurulun çalışmalarını bir süre takip ettiler.

Kültürel İşbirliğinin Önemi

Kurtulmuş, müzik dinletisi öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye-Macaristan diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü nedeniyle bu yıl önem taşıyan etkinliklerin düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, 2025 yılının "Türk-Macar Bilim ve Teknoloji Yılı" olarak ilan edildiğini ve iki ülkenin işbirliği içinde çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğini ifade etti.

TÜRKPA ve Macaristan'ın Geleceği

Kurtulmuş, Macaristan'ın uluslararası platformlarda giderek artan işbirliği potansiyelinden de bahsederek, "Macaristan şu anda TÜRKPA'nın gözlemci üyesi. Umarım en kısa sürede daimi üyesi haline gelir," dedi. Macaristan'ın Türk dünyası içerisindeki önemini vurgulayarak, aralarındaki kültürel ve diplomatik bağların güçlenmesine dair umutlarını dile getirdi.

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